"DOŠLO JE DO KOMPLIKACIJA!" Novak Đoković otkrio zbog čega film o njegovom životu još nije izašao

NOVAK Đoković je odradio posao, plasirao se u polufinale Australijan opena i sada čeka meč sa Janikom Sinerom, koji je na programu tek u petak.

U razgovoru sa srpskim medijima Nole je upitan da li bi voleo da ga pamte i kao čoveka koji je podigao profesionalizam u tenisu na viši nivo?

- Verovatno da, i u tom smislu bih istakao važnost mentalne snage, način pristupa pripremi, treninzima i oporavku. Važnost tog segmenta koji nije samo zdravstveni, već i emotivni, psihički – da ga nazovemo ’velnes’, holistički. Ljudi koji me prate o tome mnogo pričaju, žele da znaju koje su moje tajne oporavka, dugovečnosti, mentalnih sposobnosti da igram najbolje kada je najpotrebnije - rekao je Novak, pa nastavio:

- Malo sam rezervisan po pitanju deljenja informacija, mojih stavova i mišljenja po nekim stvarima i temama jer nameravam da to učinim na način koji ja želim – kroz knjigu, dokumentarac i razne platforme koje ćemo aktivirati u narednom periodu. Na taj način ću ispričati više o tome uz više konteksta, i nadam se da će to da ostavi trag u mom legatu, barem sudeći po tome što već postoji veliko interesovanje i radoznalost.

Novak ističe da se raduje tome što budućnosti nosi.

- Mislim da će to biti dobro primljeno širom sveta jer ljude interesuje koji su to protokoli, programi, pristupi, razmišljanja i rutine koji taj proces čine posebnim i primenljivim i na njihovom primeru. Svako će iz toga moći da uzme nešto što njemu ili njoj odgovara. Smatram da postoji veliko interesovanje za taj sadržaj, i ja sam iskreno radostan i uzbuđen da sve to podelim sa svetom – ali na sebi svojstven način i bez pritisaka da se to uradi što pre – već temeljito i metodično.

Upitan je Novak o više puta najavljivanom dokumentarcu i zbog čega još uvek nije ugledao svetlost dana.

- Dobro se sećam da smo više puta pričali o tome, i verujte mi da mi je izuzetno krivo što se to još nije desilo. Trebalo je da izađe pre dve godine, ali su se u međuvremenu desile neke stvari o kojima – zbog njihove poverljive prirode – ne mogu više da kažem. Ticale su se ugovora sa raznim stranama o temi odluke na kojoj platformi bi taj dokumentarac trebalo da bude emitovan, vlasničkih prava i tome slično, pa je tu došlo do komplikacija. Napominjem da se činjenica da dokumentarac još nije izašao ne vezuje za njegov sadržaj, već iz formalnih i poslovnih razloga za koje se nadam da će uskoro biti rešeni - zaključio je Novak Đoković.

