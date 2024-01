"NE ODLUČUJEM JA O TOME": Đoković otkrio nešto što je malo ko znao

NOVAK Đoković je u razgovoru sa srpskim predstavnicima medija govorio o tome kako bira sparing partnere.

Novak Đoković je ujedno zahvalio Dvejnu Sviniju, mladom australijskom teniseru, koji je u nedavnom intervjuu govorio o tome kako se osećao kada je dobio poziv za trening meč sa najboljim teniserom planete.

- Ne biram ja sparing partnere, već to radi Goran (Ivanišević, prim. aut.) u dogovoru sa turnirom. Sa tim procesom nemam ništa – ali sam video tu simpatičnu izjavu i lep intervju o meni, rekao je Đoković, a preneo "Sportal".

U prvom kolu Svinija je savladao 22. teniser sveta Fransisko Serundolo, ali tek posle pet setova.

- Video sam da je narednog dana odigrao odličan meč koji je nažalost izgubio u pet setova. Drago mi je kada na nekog mogu pozitivno da utičem, i te vesti mi ulepšaju dan - zaključuje Novak.

Svini je otkrio da je bez razmišljanja prihvatio poziv.

- Prišao mi je neko iz Tenis Australije, Pol Kideri. Rekao je da Novak traži nekoga za razmenjivanje udaraca i pitao me da li je to nešto što želim? Već sam imao dogovoreno da treniram sa Omarom koji se takođe kvalifikovao, pomislio sam da bi to bilo lepo. Morao sam odmah da kažem da ili ne jer je Novak odmah želeo da zna. Bez da sam pitao Omara, rekao sam da prihvatam - rekao je Svini.

Istakao je da mu je Novak dosta olakšao trening.

- Bilo je to kul iskustvo. Mnogo mojih prijatelja i porodica su već bili tu da gledaju Novaka, tako da je bilo sjajno imati i njih na terenu. Samo njegova aura. Bio sam zastrašen na početku, ali Novak je učinio da se osećam komforno. On je takva legenda. Šalio se, ja sam sjajno udarao i on mi je to stavljao do znanja. Učinio je da se osećam zaista komforno. Da, samo imati najvećeg svih vremena na drugoj strani mreže je bilo nadrealno iskustvo.

