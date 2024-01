DA LI JE UOPŠTE VAŽNO?! Belgijanka zapušila usta svim kritičarima Novaka Đokovića

BELGIJSKA teniserka Žistin Enan govorila je o duelu Novaka Đokovića i Alekseja Popirina. Prvi teniser sveta slavio je protiv Australijanca 3:1 u setovima.

Odgovarajući na pitanja "Novosti" Enan je u emisiji "Eurosport tenis klub" istakla da je Novak daleko od željene forme.

- Još uvek nije u stanju da igra svoj najbolji tenis. Moglo se zaključiti po njegovim facijalnim izrazima da se ne oseća najbolje. Možda prolazi kroz neke fizičke probleme. Igrati protiv mladih igrača je teško, oni imaju veliku želju i pokušavaju da iskoriste svoje šanse. Novak je uspeo da pobedi u četiri seta Alekseja Popirina i plasira se u treće kolo, rekla je Žistin Enan.

Jedna od najboljih teniserki svog vremena pohvalila je Novakovog rivala.

- Popirin je igrao ekstremno dobro, pokušao je da destabilizuje Đokovića koji je gubio na svom intenzitetu. Svetski broj jedan se vratio sa "osvetom". Nije imao konstantnost u igri, ali je igrao sa dosta energije.

Evidentno je da Novak ima fizičkih problema, ali Belgijanka veruje da će podići formu kada to bude najpotrenije.

- To nije nikakva tajna. Nije se osećao najbolje fizički. Malo je bolestan. Uvek se pitate na kakvom nivou će igrati na startu sezone ili na startu grend slema. Da li je uopšte važno? Sa mečevima, samopouzdanjem, iskustvom na turniru... Svi znamo da može da evoluira. On to zna bolje od bilo kog igrača. Naravno, Novak želi da bude na još višem nivou, ali u isto vrmee zna da je sposoban da igra još bolje u narednoj rundi ukoliko fizički bude dobro, rekla je za Novosti Žistin Enan.

