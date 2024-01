"TUŽAN SAM!" Rafael Nadal otkrio sve o novoj povredi koja ga je zadesila

REZULTATI koje je Rafael Nadal imao na početku ATP turnira u Brizbejnu bili su izvrsni, ali u petak ne samo da je izgubio u četvrtfinalu, već i doživeo povredu, o kojoj se nije libio da priča posle meča.

FOTO: Tanjug/AP

Španac, koji je propustio veći deo prošle sezone oporavljajući se od povreda i spremajući se za, možda, "poslednji ples" - takmičarsku 2024, izgubio je od 55. igrača sveta, Džordana Tompsona.

I, u tom duelu, u kome je Rafa prokockao tri meč-lopte, Nadal je doživeo povredu noge.

O tome je za "Brejk loptu" rekao sledeće:

- Problem je na sličnom mestu kao prošlogodišnji, ali nije isti. Da jeste, osetio bih to istog časa. Prošle sezone je u pitanju bila tetiva, a ovoga puta više mi to deluje da je na mišićnom nivou. U ovom trenutku, imam veoma zamoren mišić. Moraću da vidim kako sam kada ustanem ujutru, ali se nadam da ću trenirati tokom iduće sedmice u Melburnu. Problem je što je ovo u sličnom području kao prethodna povreda i to vas onda čini zabrinutijim nego inače - priznao je Rafa.

Ne skriva šta bi voleo:

- U idealnim okolnostima, najbolje bi bilo da je mišić sada prosto "napunjen" energijom od truda uloženog u ova moja tri takmičarska dana i teškom meču kao što je bio današnji. To bi bila najbolja stvar koja bi mogla da se desi, što bi donekle i bio normalno u ovom procesu, posle skoro godinu dana neigranja. Nadam se da će sutra, ili prekosutra, ovaj osećaj koji trenutno imam proći. Ako ne budem bolje, uradiću određene testove, pa ćemo videti - rekao je španski as.

Nadalova tuga

Što se tiče poraza od Tompsona, Španac je čestitao rivalu, mada ne baš previše:

- Treba prihvatati ovakve epiloge. Posle godinu dana (pauze), normalno je da se ovakve stvari (porazi) dešavaju. Kao što sam već govorio, svaki dan je priča za sebe, a stvari jesu teške posle toliko dugo vremena (neigranja). Danas je moj rival igrao dobro. Naterao me je da igram u bržem ritmu. Nisam ja igrao loše, ali sam 'promašivao' lopticu. Da, umoran sam. Naravno da jesam. Sada i tužan, jer sam imao dosta šansi. Ali, mislim da sam dobro odigrao. Što se mene tiče, iako to nije bio moj najbolji meč, imao sam dosta prilika za pobedu, tako da ... To je to, zar ne? - rekao je Nadal.

Nadalova sreća

- Što se mene tiče, srećan sam kako je protekla ova sedmica. Ako se ispostavi da povreda nije značajnija, onda je ovo veoma pozitivna nedelja za mene. A ako je nešto lošije (vezano za povredu), onda nije pozitivna. Ali, hajde da sačekammo. Mislim, nije ovo dan da se o tome priča. Ovo je dan u kome treba biti zadovoljan, u kome treba čestitati protivniku. A onda da vidimo kako ću se osećati narednih dana. Ako ne budem dobro, pregledaću se, proverićemo sve... Ali, danas je dan da se bude miran, da se sačeka da vidimo kako ću se probuditi ujutru, ali i dan kasnije. Ne znam šta bih više rekao. Mislim, stvarno se nadam da ovo nije ništa bitno i da ću imati šansu da treniram sledeće nedelje u Melburnu. Iskreno, u ovom trenutku, nisam ni u šta siguran 100 odsto - zaključio je Nadal.

Džordan Tompson će u četvrtfinalu igrati protiv 2. nosioca, Grigora Dimitrova, koji je sa 2:0 pobedio Australijanca Rinkija Hidžikatu (6:1, 6:4).

Povređen Nadal, ali povređen i Đoković

Podsetimo, nedavno je i Novak Đoković izgubio od Australijanca, i to od Aleksa de Minora u Pertu (gde je, nedugo zatim, teniska reprezentacija Srbije eliminisana sa Junajted kupa) pa će Nole i Rafa sa porazima kao epilozima svojih poslednjih takmičarskih nastupa, ali i problemima sa povredama (Srbin sa povredom ručnog zgloba, a Španac sa problemom u nozi) stići u Melburn.

Tamo će od 14. januara početi Australijan open, na kome Đoković braniti titulu, odnosno pokušaće da dođe do svog 11. trofeja na prvom velikom turniru u sezoni, a 25. kada se radi o grend slem peharima. Nadal ih ima 22.

Ako vas tenis zanima, i to ne samo Novak Đoković, povratnik Rafael Nadal ili supertalentovani Karlos Alkaraz, već i ostali - pratite "beli sport" svakodnevno na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: ODMAH POSLE NOLETOVOG PORAZA: Vidite šta je selektor Srbije uradio na mreži

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.