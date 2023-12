"JA TO NISAM REKAO!" Alkaraz o Đokoviću: Izgleda kao da ima 20 godina, srećan sam što mogu da igram protiv njega

NOVAK Đoković i Karlos Alkaraz priredili su pravi spektakl navijačima u Rijadu. Na kraju se radovao Španac koji je pobedio sa 4:6, 6:4, 6:4. Momak iz Mursije se osvrnuo na duel sa svetskim brojem jedan.

Foto: EPA-EFE/STR

On je najpre istakao da se nada da mu ovo nije poslednji put da igra u Saudijskoj Arabiji.

- Nisam mogao da provedem mnogo vremena van terena, ali je bilo sjajno. Nadam se da ovo nije poslednji put da sam ovde i da igram u Rijadu - rekao je Alkaraz.

Voditelj je potom naglasio da je uspeo da savlada "starog momka". Ipak, Karlos je uspešno izbegavao da potvrdi te reči.

- Ja to nisam rekao. Svaki put kada delim teren sa njim je sjajno. On je neverovatan, odrastao sam gledajući ga kada je osvajao velike turnire, vrlo sam srećan što mogu da igram protiv njega i nadam se da ću nastaviti. On izgleda kao da ima 20 godina. Želim da mu čestitam i da mu zahvalim što je igrao ovaj meč sa mnom ovde.

Nema sumnja da će ova dvojica sjajnih tenisera voditi velike bitke na terenu i u 2024. godini. Španac je kao cilj zacrtao da pobeđuje Srbina i osvaja velike trofeje.

- Cilj mi je nastavim da napredujem kao čovek i igrač, da probam da ga pobeđujem (Novaka). To mi je glavni cilj za 2024, želim da osvojim velike turnire. Najbitnija stavar je da nastavim da učim - zaključio je Alkaraz.

Podsetimo, Đoković će sezonu početi učešćem na Junajted kupu (29. decembar - 7. januar). Potom ga očekuje pohod na odbranu titule na Australijan openu (15. - 28. januar).

