ZBOG OVOGA JE NAJBOLJI: Oglasio se nekadašnji Đokovićev rival i rekao važnu stvar

Nikolaj Davidenko, odličan ruski teniser iz prethodne generacije, tvrdi da je Novak Đoković ne samo najbolji na svetu nego i šampion kakav se jednom rađa.

U razgovoru za tamošnje medije, Davidenko se prisetio duela sa njim i dao analizu sadašnje situacije u "belom sportu".

- On je jedinstven za mene. Igra sa veštinom koju je stekao za sve vreme kada je čak igrao sa nama - sa Federerom, Nadalom, sa mnom. Novak se uvek držao svojih fizičkih karakteristika, trudio se da održi snagu i koncentraciju. I shvatio je da svojim tenisom pobeđuje sve. Nekada je generacija Velike trojke bila malo jača. Čak i Alkaraz, koji je, kao i Nadal u mladosti, dobar trkač, u teniskom smislu ne mogu da kažem da prevazilazi očekivanja - rekao je Davidenko, pa dodao:

- Ako Đoković uđe u formu, čak i bez igranja nekoliko turnira, bez povrede, fizički je spreman. Važnije je da imate dovoljno snage za svaki meč. A ako jesu, njegova koncentracija će biti mnogo veća od ostalih. Zato ga se i boje. Osim toga, strah ostaje: Đoković i mlađe generacije bije glavom, oni već psihički gube od njega: „Ah, Đoković, to je sve!“ I Novak dominira zahvaljujući tome. Ono što on radi je jedinstveno. Reklo bi se, jedini ovakav do sada.

Rus smatra da Đoković može do "zlatnog slema" u narednoj godini.

- Mislim da vreme prolazi, a svake godine je sve teže ostvariti. Da su se na slemovima igrala tri seta, rekao bih da je moguće, postoji 100 odsto šanse da dobijete sva četiri turnira. Ali na slemovima još uvek ima pet setova. To iscrpljuje telo – igra se sedam mečeva. Ne znam koliko će to trajati. Biće zanimljivo videti u kakvoj je formi na Australijan openu 2024. Mnogi igrači nisu posebno zainteresovani za odlazak na Olimpijske igre, to zahteva posebnu pripremu. Teniseri je nemaju, jer je turneja u toku, a Olimpijske igre su u kalendaru. To je skoro kao običan turnir. A ko bude u boljoj formi u tom trenutku imaće šansu da pobedi - zaključio je Davidenko.

