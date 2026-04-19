Habuš: Zajedno smo napravili magiju na Beogradskom maratonu

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš bio je zadovoljan ostvarenim rezultatima na 39. Beogradskom Powerade maratonu, koji je danas održan u glavnom gradu Srbije.

Rekord u muškoj maratonskoj trci i rekordi u polumaratonu u obe konkurencije razlog su za veliko zadovoljstvo Habuša.

Prvi put je najmasovnija sportska manifestacija u Srbiji trajala dva dana, a takmičari su prvi put imali priliku da trče novom trasom deonice od 10, 21 i 42 km.

"Rekordi u polumaratonu i maratonu pokazuju da smo uspešno napravili novu konfiguraciju staze, da smo dobili ono što smo želeli. Trkači su uspeli da osvoje ne tako lako osvojivi Beograd. Posebno je bila impresivna muška maratonska trka na kojoj je pet takmičara ušlo u cilj brže od dosadašnjeg rekorda koji je bio važeći punih 20 godina. Sve ono za što smo se pripremali dve i po godine sada se isplatilo", rekao je Habuš.

Jedan takmičar je ostavio posebno jak utisak na Habuša.

"Posebno bih istakao Makedonca Daria Ivanovskog, koji je osvojio drugo mesto u izuzetno jakoj konkurenciji i postavio lični rekord sa 2:09:35, što u Beogradu nije nimalo lako. Videli ste kako je bila pozitivna reakcija publike kada se popeo na postolje. Očekujem da će mu ovo biti vetar u leđa da i sledeće godine kada Beograd bude domaćin Evropskog prvenstva u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra ostvari sjajan rezultat", dodao je prvi čovek Beogradskog maratona.

Šampion Srbije u maratonu je ponovo bio Đuro Borbelj, koji je u ukupnom plasmanu osvojio 11. mesto, dok je kod maratonki titulu šampionke države ponela Jovana Stelkić.

"Zadovoljan sam i rezultatima naših takmičara u ne baš sjajnim vremenskim uslovima. Ovo je bila prilika da vidimo gde smo i da se naredne godine fokusiramo na dobra ostvarenja na Evropskom prvenstvu. Očekujem da ćemo napraviti dobru grupu iz koje će neko iskočiti i doći do dobrog plasmana na kontinentalnom šampionatu", izjavio je Habuš.

Prvi čovek Beogradskog maratona iskoristio je priliku da se zahvali svim ljudima, koji su bili deo dvodnevnog spektakla.

"Zahvalnost svakom pojedincu koji je bio deo ove manifestacije. Ja sam samo jedan šraf, koji sve to vodi. Deo sam sjajnog tima, koji je osmislio novu konfiguraciju staze, novi koncept da maraton traje dva dana. Imali smo veliku podršku svih institucija, mislim da ste tokom ova dva dana u Beogradu videli nasmejana lica. Hvala i medijima, koji su sa nama svih ovih godina, hvala svakom trkaču. Svi zajedno svakog proleća u našem glavnom gradu pravimo magiju", zaključio je Habuš.