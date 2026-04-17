Kolaps u Beograd! Evo koje ulice će biti zatvorene zbog Maratona, neke već večeras

Beograd će za vikend, 18. i 19. aprila biti u znaku sporta, kada se održava 39. Beogradski maraton.

Za razliku od prethodnih, ove godine, događaj će trajati dva dana i okupiće hiljade trkača, zbog čega će već od petka mnoge prestoničke ulice biti zatvorene za saobraćaj. Ovo je detaljna trasa maratona i koje ulice će biti zatvorene!

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš istakao je da će ove godine biti organizovane tri odvojene trke.

Prvog dana, u subotu 18. aprila, planirane su trke namenjene deci i rekreativcima, uključujući popularnu "Trku zadovoljstva", kao i polumaraton (21,1 km) i trka na 10 kilometara

Glavni događaji zakazani su za nedelju, 19. april, kada će biti održani: maraton (42,195 km)

Trasa polumaratona u subotu

Polumaraton kreće u subotu, 18. aprila na Trgu Republike i to ulicama:

Makedonska Svetogorska • Takovska • 27. Marta • Kraljice Marije • Ruzveltova • Bul. kralja Aleksandra • Beogradska • Nemanjina •Savski trg• Karađorđeva • Zemunski put•Bul. Vudroa Vilsona • Bul. Vojvode Mišića • Most na Adi • Bul. Heroja sa Košara • Omladinskih brigada •Bulevar Zorana Đinđića • Bul. Mihajla Pupina • Brankov Most • Pop Lukina•Gavrila Principa • Kraljevića Marka • Karađorđeva • Bulevar vojvode Bojovića • Cara Dušana • Džordža Vašingtona • Cetinjska • Bul. despota Stefana • Braće Jugovića • Makedonska i na kraju cilj - Trg Republike.

"Na polumaratonu očekujemo oko 8.000 trkača, koji će imati gotovo idealne uslove, sa temperaturom od 13 do 19 stepeni. Za 18 časova predviđena je trka na 10 kilometara, posle koje ćemo organizovati zabavni program na Trgu republike", rekao je Habuš.

Start trke od 10.000 metara zakazana je u subotu, 18. aprila od 18 časova, a start je takođe određen na Trgu Republike i to ulicama:

Makedonska • Svetogorska • Takovska • 27. Marta • Kralice Marije • Bul. kralja Aleksandra • Beogradska • Nemanjina • Karađorđeva • Bulevar vojvode Bojovića • Cara Dušana • Žorža Klemesoa • Džordža Vašingtona • Cetinjska • Bul. despota Stefana • Braće Jugovića • Makedonska i cilj - Trg Republike.

Maraton u nedelju 19.aprila

U nedelju, 19. aprila u centru pažnje biće maratonska trka sa početkom od 8 časova.

Maratonska trasa Beogradskog maratona (42,195 km) osmišljena je tako da obuhvati najvažnije gradske saobraćajnice i znamenitosti, uz kombinaciju centralnih ulica i širokih bulevara Novog Beograda.

Start trke određen je na Trgu republike i to ulicama:

Makedonska



Takovska27. MartaKraljice MarijeBulevar kralja AleksandraBeogradskaNemanjinaSavski trgKarađorđevaZemunski putBulevar Vudroa VilsonaBulevar Vojvode MišićaMost na Adi

Nakon prelaska mosta, trasa se nastavlja kroz Novi Beograd:

Bulevar Heroja sa Košara

Bulevar Crvene Armije

Đorđa Stanojevića

Omladinskih brigada

Bulevar Zorana Đinđića

Omladinskih brigada

Bulevar Mihajla Pupina

Ulica Ušće

Bulevar Nikole Tesle

Aleksinačkih Rudara

Bulevar Mihajla Pupina

Džona Kenedija

Bulevar Nikole Tesle

Karađorđeva

Glavna

Bežanijska

Vrtlarska

22. Oktobra

Aleksandra Dubčeka

Bulevar Mihajla Pupina

Pariske komune

Narodnih heroja

Bulevar Milutina Milankovića

Omladinskih brigada

Bulevar Heroja sa Košara

Tošin bunar

Zemunska

Vojvođanska

Nehruova

Japanska

Gandijeva

Jurija Gagarina

Omladinskih brigada

Đorđa Stanojevića

Bulevar Milutina Milankovića

Milentija Popovića

Bulevar Mihajla Pupina

Zatim sledi povratak ka starom delu grada:

Brankov most – povratak preko Save

Pop Lukina

Gavrila Principa

Koče Popovića

Karađorđeva

Bulevar vojvode Bojovića

Cara Dušana

Džordža Vašingtona

Bulevar despota Stefana

Braće Jugovića

Makedonska

Cilj -Trg Republike

Napomena za građane, zatvaranje ključnih ulica

Zbog ovako razgranate trase, doći će do zatvaranja velikog broja ključnih ulica, posebno u centru grada i na Novom Beogradu, kao i na mostovima (Gazela i Brankov most). Građanima se savetuje da planiraju kretanje unapred i koriste alternativne pravce.

Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš detaljno je objasnio o promenama režima saobraćaja tokom dvodnevne manifestacije.

Hitno se oglasio Parking servis: Uklonite vozila sa trase maratona do 22 časa u petak

Prema njegovim rečima, režim gradskog saobraćaja počeće da se menja već od petka u 22 časa, pre svega na Trgu republike, i trajaće do nedelje u popodnevnim časovima.

Zatvaraju se delovi Donjeg Dorćola i Kalemegdana

- Za razliku od prethodnih godina, biće zatvarani delovi Donjeg Dorćola i Kalemegdana, ali ćemo sve sukcesivno otvarati kako takmičari budu prolazili tim deonicama", istakao je Glavaš na konferenciji za medije.

Jedno od pitanja koje najviše zanima građane i posetioce Beograda jeste upravo ovogodišnja izmenjena ruta.

- Lakši deo je u subotu, kada se trči polumaraton. Start je u 9 časova, a trasa se zatvara od 8 časova. Jedan deo Vasine ulice i Trga republike biće zatvoren još prethodne noći. Zatim se ide Makedonskom, Svetogorskom, Takovskom, prelazi na Savski trg, potom kroz Beograd na vodi i izlazi na Most na Adi", objasnio je Glavaš.

