Kolaps u Beograd! Evo koje ulice će biti zatvorene zbog Maratona, neke već večeras
Beograd će za vikend, 18. i 19. aprila biti u znaku sporta, kada se održava 39. Beogradski maraton.
Za razliku od prethodnih, ove godine, događaj će trajati dva dana i okupiće hiljade trkača, zbog čega će već od petka mnoge prestoničke ulice biti zatvorene za saobraćaj. Ovo je detaljna trasa maratona i koje ulice će biti zatvorene!
Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš istakao je da će ove godine biti organizovane tri odvojene trke.
Prvog dana, u subotu 18. aprila, planirane su trke namenjene deci i rekreativcima, uključujući popularnu "Trku zadovoljstva", kao i polumaraton (21,1 km) i trka na 10 kilometara
Glavni događaji zakazani su za nedelju, 19. april, kada će biti održani: maraton (42,195 km)
Trasa polumaratona u subotu
Polumaraton kreće u subotu, 18. aprila na Trgu Republike i to ulicama:
Makedonska Svetogorska • Takovska • 27. Marta • Kraljice Marije • Ruzveltova • Bul. kralja Aleksandra • Beogradska • Nemanjina •Savski trg• Karađorđeva • Zemunski put•Bul. Vudroa Vilsona • Bul. Vojvode Mišića • Most na Adi • Bul. Heroja sa Košara • Omladinskih brigada •Bulevar Zorana Đinđića • Bul. Mihajla Pupina • Brankov Most • Pop Lukina•Gavrila Principa • Kraljevića Marka • Karađorđeva • Bulevar vojvode Bojovića • Cara Dušana • Džordža Vašingtona • Cetinjska • Bul. despota Stefana • Braće Jugovića • Makedonska i na kraju cilj - Trg Republike.
"Na polumaratonu očekujemo oko 8.000 trkača, koji će imati gotovo idealne uslove, sa temperaturom od 13 do 19 stepeni. Za 18 časova predviđena je trka na 10 kilometara, posle koje ćemo organizovati zabavni program na Trgu republike", rekao je Habuš.
Start trke od 10.000 metara zakazana je u subotu, 18. aprila od 18 časova, a start je takođe određen na Trgu Republike i to ulicama:
Makedonska • Svetogorska • Takovska • 27. Marta • Kralice Marije • Bul. kralja Aleksandra • Beogradska • Nemanjina • Karađorđeva • Bulevar vojvode Bojovića • Cara Dušana • Žorža Klemesoa • Džordža Vašingtona • Cetinjska • Bul. despota Stefana • Braće Jugovića • Makedonska i cilj - Trg Republike.
Maraton u nedelju 19.aprila
U nedelju, 19. aprila u centru pažnje biće maratonska trka sa početkom od 8 časova.
Maratonska trasa Beogradskog maratona (42,195 km) osmišljena je tako da obuhvati najvažnije gradske saobraćajnice i znamenitosti, uz kombinaciju centralnih ulica i širokih bulevara Novog Beograda.
Start trke određen je na Trgu republike i to ulicama:
Makedonska
Takovska
27. Marta
Kraljice Marije
Bulevar kralja Aleksandra
Beogradska
Nemanjina
Savski trg
Karađorđeva
Zemunski put
Bulevar Vudroa Vilsona
Bulevar Vojvode Mišića
Most na Adi
Nakon prelaska mosta, trasa se nastavlja kroz Novi Beograd:
Bulevar Heroja sa Košara
Bulevar Crvene Armije
Đorđa Stanojevića
Omladinskih brigada
Bulevar Zorana Đinđića
Omladinskih brigada
Bulevar Mihajla Pupina
Ulica Ušće
Bulevar Nikole Tesle
Aleksinačkih Rudara
Bulevar Mihajla Pupina
Džona Kenedija
Bulevar Nikole Tesle
Karađorđeva
Glavna
Bežanijska
Vrtlarska
22. Oktobra
Aleksandra Dubčeka
Bulevar Mihajla Pupina
Pariske komune
Narodnih heroja
Bulevar Milutina Milankovića
Omladinskih brigada
Bulevar Heroja sa Košara
Tošin bunar
Zemunska
Vojvođanska
Nehruova
Japanska
Gandijeva
Jurija Gagarina
Omladinskih brigada
Đorđa Stanojevića
Bulevar Milutina Milankovića
Milentija Popovića
Bulevar Mihajla Pupina
Zatim sledi povratak ka starom delu grada:
Brankov most – povratak preko Save
Pop Lukina
Gavrila Principa
Koče Popovića
Karađorđeva
Bulevar vojvode Bojovića
Cara Dušana
Džordža Vašingtona
Bulevar despota Stefana
Braće Jugovića
Makedonska
Cilj -Trg Republike
Napomena za građane, zatvaranje ključnih ulica
Zbog ovako razgranate trase, doći će do zatvaranja velikog broja ključnih ulica, posebno u centru grada i na Novom Beogradu, kao i na mostovima (Gazela i Brankov most). Građanima se savetuje da planiraju kretanje unapred i koriste alternativne pravce.
Gradski sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju Darko Glavaš detaljno je objasnio o promenama režima saobraćaja tokom dvodnevne manifestacije.
Hitno se oglasio Parking servis: Uklonite vozila sa trase maratona do 22 časa u petak
Prema njegovim rečima, režim gradskog saobraćaja počeće da se menja već od petka u 22 časa, pre svega na Trgu republike, i trajaće do nedelje u popodnevnim časovima.
Zatvaraju se delovi Donjeg Dorćola i Kalemegdana
- Za razliku od prethodnih godina, biće zatvarani delovi Donjeg Dorćola i Kalemegdana, ali ćemo sve sukcesivno otvarati kako takmičari budu prolazili tim deonicama", istakao je Glavaš na konferenciji za medije.
Jedno od pitanja koje najviše zanima građane i posetioce Beograda jeste upravo ovogodišnja izmenjena ruta.
- Lakši deo je u subotu, kada se trči polumaraton. Start je u 9 časova, a trasa se zatvara od 8 časova. Jedan deo Vasine ulice i Trga republike biće zatvoren još prethodne noći. Zatim se ide Makedonskom, Svetogorskom, Takovskom, prelazi na Savski trg, potom kroz Beograd na vodi i izlazi na Most na Adi", objasnio je Glavaš.
