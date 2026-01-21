SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Srbija igra polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu

DILEME više nema!

FOTO: N. Skenderija

Vaterpolisti Srbije će svoj polufinalni meč igrati u petak od 20.30 u Areni, potvrđeno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Rival delfinima biće bolji iz meča Italije i Hrvatske.

U prvom polufinalu, odnosno u terminu od 17 časova u petak sastaće se Grčka i Mađarska.

Podsećamo, Srbija je u poslednjem kolu druge faze izgubila od Crne Gore sa 15:13, ali taj meč nije imao rezultatski značaj, pošto su izabranici Uroša Stevanovića već bili obezbedili prvo mesto u grupi.

Inače, utakmica između Hrvatske i Italije na programu je u sredu od 18 časova, posle ćega će biti poznato ko će na megdan "delfinima".

