SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Srbija igra polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu
DILEME više nema!
Vaterpolisti Srbije će svoj polufinalni meč igrati u petak od 20.30 u Areni, potvrđeno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Rival delfinima biće bolji iz meča Italije i Hrvatske.
U prvom polufinalu, odnosno u terminu od 17 časova u petak sastaće se Grčka i Mađarska.
Podsećamo, Srbija je u poslednjem kolu druge faze izgubila od Crne Gore sa 15:13, ali taj meč nije imao rezultatski značaj, pošto su izabranici Uroša Stevanovića već bili obezbedili prvo mesto u grupi.
Inače, utakmica između Hrvatske i Italije na programu je u sredu od 18 časova, posle ćega će biti poznato ko će na megdan "delfinima".
