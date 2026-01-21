Ostali sportovi

SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Srbija igra polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu

Новости онлине

21. 01. 2026. u 14:09

DILEME više nema!

САВРШЕН ТЕРМИН! Ево када Србија игра полуфинале Европског првенства у ватерполу

FOTO: N. Skenderija

Vaterpolisti Srbije će svoj polufinalni meč igrati u petak od 20.30 u Areni, potvrđeno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Rival delfinima biće bolji iz meča Italije i Hrvatske. 

U prvom polufinalu, odnosno u terminu od 17 časova u petak sastaće se Grčka i Mađarska.

Podsećamo, Srbija je u poslednjem kolu druge faze izgubila od Crne Gore sa 15:13, ali taj meč nije imao rezultatski značaj, pošto su izabranici Uroša Stevanovića već bili obezbedili prvo mesto u grupi.

Inače, utakmica između Hrvatske i Italije na programu je u sredu od 18 časova, posle ćega će biti poznato ko će na megdan "delfinima".

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Ostali sportovi

0 28

DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena

Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.

20. 01. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU

TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU