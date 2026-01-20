KATASTROFA! Nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva nove loše vesti za Srbiju

Rukometna reprezentacija Srbije okončala je takmičenje na Evropskom prvenstvu, na kom od 2012. godine nije napravila značajan rezultat.

Screenshot: RTS

Na Evropskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj "orlovi" su eliminisani posle grupne faze takmičena. Srbija je poražena od Španije (29:27), a potom srušila Nemce (30:27), ali su u najvažnijoj utakmici "orlovi" podbacili - poraženi su od Austrije (26:25). Tinjala je nada nekoliko sati, ali su Nemci savladali Španiju 34:32 i nakon toga su "orlovi" definitivno okončali takmičenje na Evropskom prvenstvu u rukometu.

Nemačka je kao prva sa četiri boda prošla dalje, Španija je druga sa istim brojem bodova, ali za razliku od Nemaca ne prenosi dva u narednu fazu, dok je Austrija zbog pobede protiv Orlova završila kao treća ispred poslednjeplasirane Srbije. Obe selekcije imaju po dva boda.

Naizgled deluje da nije bitno da li je neki tim treći ili četvrti u grupi jer se svakako ne ide u glavnu fazu, ali to ipak nije slučaj i ovaj scenario je najgori mogući za nas, scenario iz najgorih košmara srpskog rukometa.

Naime, naša reprezentacija će zbog poslednjeg mesta na tabeli na EP, morati da ide u pretkvalifikacije za Svetsko prvenstvo koje se održava u Nemačkoj početkom 2027. godine.

Da je kojim slučajem Srbija bila bar treća, ta faza bi se preskočila, a ovako nas čeka pravi pakao kako bismo otišli na SP, nakon propuštenog 2025. godine. To otežava i put ka Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.