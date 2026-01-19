SNEŽNE MEĆEVE I SPORTSKA DRAMA: Uz najneverovatniji tačdaun, ostala još samo četiri kandidata za Superboul! (VIDEO)

Minule noći su odigrane dve preostale utakmice divizijske runde NFL plej-ofa, koje su iznova donele uzbuđenje i dramu, ali i još dva učesnika konferencijiskih finala - poslednje prepreke pred Superboul.

U utakmici koja je više ličila na borbu u blatu nego na moderni američki fudbal "naviknut" na savrešna igrališta, Nju Ingland Pejtriotsi savladali su Hjuston Teksanse rezultatom 28:16 u AFC divizijskoj rundi i obezbedili plasman u finale te konferencije.

Sneg je padao, vetar ometao let lopte, a odbrana domaćih "patriota" bila je neumoljiva. Možda i ne čudi, trener Nju Inglanda je njihova nekadašnja defanzivna zvezda, Majk Vrabel. Njegovi izabranici su četiri puta presekli dodavanja kvoterbeka Hjustona Si-Džeja Strauda i jednom pokupili izgubljenu loptu, što je na kraju bilo presudno u pomalo haotičnoj utakmici.

Straud jeste imao košmarno izdanje (jedno od presečnih dodavanja vraćeno je za tačdaun), ali je muku mučio i mladi kvoterbek Nju Inglanda, Drejk Mej: četiri puta je izgubio loptu. A samo 10 u ovoj sezoni, do ovog meča. Ipak, bio je na visini zadatka kada je bilo najpotrebnije.

Prelomni trenutak desio sa 12 minuta do kraja, kada je hvatač "patriota" Kejšon Buti izveo spektakularno jednoručno hvatanje, i to dok ga je čuvao "ol-pro" kornerbek Derek Stingl Džunior. To je i dovelo do +12, nedostižnih za Hjuston - ekipu koju je njen trener, bivši lajnbeker Demiko Rajan, odlično "naštelovao" za odbranu, ali u napadu i te kako ume da škripi, još uvek.

Pejtriotsi sada putuju u Denver, gde će se u nedelju u finalu AFC-a gostovati Bronkosima. U šokantnom preokretu, bivši kvoterbek "patriota" Džaret Stidam vodiće Denver u tom meču, i to nakon što je Bo Niks pretrpeo prelom kosti skočnog zgloba ovog vikenda.

A u ledenom Čikagu, Remsi su preživeli čudo Kejleba Vilijamsa

"Soldžer fild" je na momenrte izgledao kao snegom zavejana visoravan dok su se Remsi iz Los Anđelesa i domaći Čikago Bersi borili u epskoj bitci koja će se dugo pamtiti. Na kraju, gosti su prošli u NFC finale savladavši "medvede" rezultatom 17:20 posle produžetka, do kog se stiglo jednim istinskim čudom.

Meč koji je "trebalo da bude" artiljerijski duel između dva eksplozivna napada pretvorio se u odbrambenu borbu u ledenim uslovima. Ledeni vetar je ometao obe ekipe, hladnoća maltretirala i one koji imaju štitnike i one "dobro obučene", a na kacigama je bilo inja. Na terenu, međutim, spektakl.

Remsi su izgledali kao da imaju utakmicu pod kontrolom kada je rani bek Kajren Vilijams postigao svoj drugi tačdaun, jer je u četvrtoj četvrtini doneo gostima prednost od 17:10.

Ali, Bersi su sedam puta ove godine izveli preokret u poslednja dva minuta. I pošli su po osmi.

Četvrti pokušaj, za četiri jarde, uz samo 18 sekundi do kraja. Biti ili ne biti. I - bilo je ne samo četiri jarde, već tačdaun za izjednačenje.

Kvoterbek Kejleb Vilijams izveo je dodavanje koje bi, da je Čikago na kraju pobedio, sigurno ušlo u legendu. Pod velikim pritiskom odbrane Remsa, povukao se 10 jardi, pa 15, pa 20, pre nego što se nekako okrenuo se i bacio loptu dok je padao unazad u sneg. Ali, nije bacio "tek tako, bilo gde". Već je pronašao samog tajt enda Kola Kmeta u endzon. Uz dodatni šut, bilo je to dovoljno za 17:17 i produžetak.

A onda, tužan kraj za domaćine. Nakon defanzivnog zaustavljanja rivala iz Los Anđelesa, Vilijams je naizgled vodio Čikago ka trijumfu - ali je presretnut od strane Kema Kerla kada je probao dugačko dodavanje za Di-Džeju Mura. Vilijams je kasnije rekao da je "intersepcija bila rezultat nesporazuma između njega i njegovog hvatača".

To je otvorilo vrata za veterana Metjua Staforda, kvoterbeka koji je hladnokrvno vodio Remse na drugi kraj igrališta. Iskusni as je kompletirao dodavanja od 15, 12 i 16 jardi, uključujući neverovatno precizno dodavanje ka Davanteu Adamsu na krilu.

Na kraju, kiker Harison Mevis uspeo je fild-golom "dugim" 42 jarde odluči utakmicu i pošalje Remse u NFC finale.

Vilijams je završio utakmicu sa 23 uspešna od 42 pojušana dodavanja za 257 jardi, dva tačdauna i tri presečene lopte. Bio je to performans pun spektakularnih trenutaka, ali i frustrirajućih grešaka.

Remsi sada putuju u Sijetl 25. januara, gde će se susresti sa rivalima iz divizije, Sihoksima, za mesto u Superboulu. Oba tima su podelila seriju tokom sezone, svaka na svom terenu.

Parovi NFL plejofa - rezultati "divizijske runde"

Denver Bronkos – Bafalo Bils 33:30 (produžetak)

Sijetl Sihoks – San Francisko 49ers 41:6

Čikago Bers – Los Anđeles Rams 17:20 (produžetak)

Nju Ingland Pejtriotsi – Hjuston Teksans 28:16

