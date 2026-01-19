ZVEZDA ČEKA MILANO: Crveno-beli sutra u prvoj utakmici osminefinala Kupa izazivača za odbojkaše dočekuju velikog favorita

ODBOJKAŠI Crvene zvezde sutra (18.00) u prvom meču osminefinala Kupa izazivača u dvorani "Prof.dr Branislav Pokrajac" dočekuju Milano Nemanje Mašulovića. Revanš je 27.januara u Milanu.

FOTO: OSS

Italijani su jedni od kandidata za osvajanje trofeja, tako da su veliki favoriti u dvomeču. Inače, Milano je trenutno sedmi u Seriji A, dok su crveno-beli četvrti u Superligi Srbije.

Podsetimo, pobeda od 3:0 i 3:1 vredi tri boda, od 3:2 dva, a poraz od 2:3 jedan. Ukoliko su ekipe poravnate igraće se "zlatni set" do 15 poena.