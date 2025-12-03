Ostali sportovi

TUGA U SVETU RUKOMETA: Otišao je Aleksandar Saša Svorcan

Б. Г.

03. 12. 2025. u 22:50

Zauvek sa velike scene otišao Aleksandar Saša Svorcan, legendarni rukometaš Hercegovine iz Sečnja.

Privatna arhiva

   Kao dete Hercegovine, jedan iz plejade sjajnih rukometaša, koji su srcem, željom i borbenošću, čuvali slavu svog velikog kluba iz malog mesta, Aleksandar Saša Svorcan, zauvek je napustio ovaj svet i rukometnu scenu u Srbiji obavio plaštom tuge i neverice.
 
Rođen 1972. godine, Saša je kao rukometaš Hercegovine, ostavio neizbrisiv pečat i trag koji je svetli primer mlađim generacijama, kako se bori, voli i poštuje matični klub.
 
Nakon Hercegovine nastupao je za zrenjaninski Proleter, Obilić, Majdanpek, Rukometni klub Jabuka i pančevački Dinamo.
 
Rukometaši iz Sečnja, raznih uzrasta i generacija, uz dubok naklon i saučešće porodici, suzama ne veruju i sa ponosom prisećaju se Sašinog vedrog duha, kreacija na parketu sa rukometnom loptom u ruci.
 
 - Otišao je El Magiko, neka mu je večna slava i hvala za sve - poruka je rukometaša Hercegovine iz Sečnja!
 
Sahrana Aleksandra Saše Svorcana je u petak 5. decembra u 11.45 h na Bežanijskom groblju u Beogradu.
 
Opelo počinje u 11.15 časova.

