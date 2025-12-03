TUGA U SVETU RUKOMETA: Otišao je Aleksandar Saša Svorcan
Zauvek sa velike scene otišao Aleksandar Saša Svorcan, legendarni rukometaš Hercegovine iz Sečnja.
Preporučujemo
BARSELONA DOBILA LOŠE VESTI: Važan igrač mora dugo da odsustvuje!
03. 12. 2025. u 22:04
KREĆE SEDAM STRAŠNIH DANA ZA ZVEZDU! Milojević poručuje: U glavni nam je samo derbi!
03. 12. 2025. u 21:37
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
Bosanski navijači opet su šokirali mnoge.
03. 12. 2025. u 17:13
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)