DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima

IZAZOV izazov sustiže na Svetskom prvenstvu. Rukometašice moraju da stišaju emocije posle čudesne pobede nad Španijom (31:29) i da se maksimalno skoncetrišu na sutrašnji (15.30) duel grupe 2 druge faze šampionata u Dortmundu protiv Farskih Ostrva. Naše dame se svesne da im pobeda otvara vrata četvrtfinala, ali i da moraju da nastavi da igraju "kao jedna".

FOTO: Tanjug/AP

- I dalje nas drže adrenalin posle Španije. Bilo je jako teško, ali nismo prestajale da verujemo i kada smo gubile sa šest golova razlike da ćemo se radovati. Krivo mi je samo što i kada pobeđujemo naša igračica nije MVP meča. Ali, naša snaga je u timskom duhu, sve igramo "kao jedna", što smo pokazale na terenu. I ne moraju da nam daju MVP priznanja, mi zaslužujemo svojim srcem da se radujemo na kraju - ističe za sajt RSS Jovana Skrobić.

Trijumf nad Špankinjama, podsetio je na poslednju pobedu naše selekcije na evropskim prvenstvima, protiv Holandije 5.decembra 2020. u Koldingu. Tada su Holanđanke na poluvremenu vodile sa 15:9, dominirale do 42,3 minuta, da bi naše za sedam minuta 16:22 pretvorile u 23:22 i do kraja sačuvale prednost. Nažalost posle toga usledio je brodolom i zbog toga su naše dame čvrsto na zemlji. Svesne su da samo od njih zavisi da li će biti među osam najboljih na svetu, a na tom putu su dve velike prepreke, Farska Ostrva i Crna Gora. Sada su, što je normalno maksimalno fokusirane na Faranke, koje su u grupi D matirale Španiju sa 27:25.

- Znale smo čim smo ovde kročile da na SP nema lakih utakmica. Pogotovo sada u drugoj fazi, kada ne smemo nijednog trenutka da se opustimo.Čeka nas jako teška utakmica protiv veoma dobre reprezentacije. Igraju jako slično kao Island, ali, ipak, mislim da one treba da se boje nas - smatra Skrobićka.

Teodora Veličković, koja je zamenila Tamaru Mandić, doputovala je u Dortmund na dan utakmice sa Španijom, ali je to nije omelo da odigra izvanredno.

- Dobro sam se odmah uklopila, jer sam znala da moram da povučem, jer su saigračice veoma umorne od jakog tempa, a ja sam stigla odmorna i raspoložena. Napravili smo sjajan preokret i došli do bitnih bodova - ističe Teodora.

Bek Crvene zvezde i te kako poštuje Faranke.

- Slične su Islandu, igraju veoma specifično, brzo. Fokus mora da nam bude na odbrani, da zatvorimo sredinu, da budemo koncetrisane i da igramo dobro od prvog do poslednjeg minuta - smatra Veličkovićeva.

Jovana Jovović je za RTS naglasila da moraju da gledaju samo sebe:

- Farska Ostrva su jedna izuzetno kvalitetna reprezentacija, koja ima svoj sistem i na njemu radi dugi niz godina. One nemaju šta da izgube, deluje mi da imaju veliku dozu samopuzdanja. Mislim da treba da gledamo samo sebe, da vidimo šta možemo da ispravimo iz duela sa Španijom. Krasu nas energija, volja, borba, željam jedna za drugu ginemo. A imamo i ljude koji rade za nas iz sve snage.

Vraće sa Sanja

NAŠA reprezentacija biće jača za sjajno levo krilo Sanju Radosavljević.

- Uradili smo sva potrebna testiranja i mogu reći da se Sanja oseća odlično, kao i da će biti maksimalno spremna za naredne utakmice - kaže za RSS Tanja Šarenac,koja je zadužena za kondiciju i oporavak rukometašica.

Jovanino hvala

POBEDU nad Španijom devojke su dugo slavile u svlačionicu uz ovacije Jovani Risović. Na snimku RSS vidi se kada se sjajna golmanka zahvaljujuće saigračicama:

- Mislim da ako svaku utakmicu budemo igrali kao posledih 15 minuta možemo mnogo. Puno nam hvala što nismo pale posle minus šest, što smo preokrenuli i što ste verovale. Svaka vam čast što ste igrale jedna za drugu.