Ostali sportovi

SELEKTOR SRBIJE IZNENADIO! Španac saopštio spisak "orlova" za Evropsko prvenstvo

Новости онлине

03. 12. 2025. u 13:09

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales dostavio je Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) širi spisak od 35 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Herningu, koje počinje 15. januara.

СЕЛЕКТОР СРБИЈЕ ИЗНЕНАДИО! Шпанац саопштио списак орлова за Европско првенство

FOTO: Profimedia

Na listi se nalaze i Ilija Abutović i Miljan Pušica, uprkos tome što su ranije završili reprezentativne karijere. 

Sa spiska su izostali Milan Jovanović, Bogdan Radivojević i Mateja Dodić.

Očekuje se da će krajem meseca, na početku priprema, biti objavljen konačan spisak od 18 igrača koji će putovati u Dansku.

Širi spisak:

GOLMANI: Milan Bomaštar (Šartr), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt), Luka Krivokapić (Granoljers), Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Andrej Trnavac (Partizan AdmiralBet), Nikola Zorić (Partizan).

BEKOVI: Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Vukašin Antonijević (Ajzenah), Uroš Borzaš (Alkaloid), Uroš Cenić (Nekse), Veljko Popović (Partizan), Nikola Crnoglavac (Partizan AdmiralBet), Aljoša Damjanović (Metaloplastika), Stefan Dodić (Vojvodina), Uroš Kojadinović (Tuluz), Miloš Kos (Erlangen), Lazar Kukić (PIK Seged), Marko Milosavljević (Kriens Lucern), Uroš Mitrović (Vardar), Jovica Nikolić (PIK Seged), Miljan Pušica (Vojvodina), Marko Tasić (Dinamo Pančevo).

KRILA: Darko Đukić (Ohrid), Nemanja Ilić (Tuluz), Vanja Ilić (Šartr), Milija Papović (Metaloplastika), Mladen Šotić (Partizan AdmiralBet), Marko Srdanović (Vojvodina), Aleksa Tufegdžić (Zagreb), Vukašin Vorkapić (Vojvodina).

PIVOTMENI: Marko Jevtić (Bidasoa Irun), Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Ivan Mićić (Partizan AdmiralBet), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Luka Rogan (Lajpcig).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima
Ostali sportovi

0 0

DO POSLEDNJE LOPTE: Rukometašice sutra u drugom melu druge faze Svetskog prvenstva u Dortmundu igraju sa Farskim Ostrvima

IZAZOV izazov sustiže na Svetskom prvenstvu. Rukometašice moraju da stišaju emocije posle čudesne pobede nad Španijom (31:29) i da se maksimalno skoncetrišu na sutrašnji (15.30) duel grupe 2 druge faze šampionata u Dortmundu protiv Farskih Ostrva. Naše dame se svesne da im pobeda otvara vrata četvrtfinala, ali i da moraju da nastavi da igraju "kao jedna".

03. 12. 2025. u 15:40

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana