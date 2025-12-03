SELEKTOR SRBIJE IZNENADIO! Španac saopštio spisak "orlova" za Evropsko prvenstvo

Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales dostavio je Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) širi spisak od 35 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Herningu, koje počinje 15. januara.

FOTO: Profimedia

Na listi se nalaze i Ilija Abutović i Miljan Pušica, uprkos tome što su ranije završili reprezentativne karijere.

Sa spiska su izostali Milan Jovanović, Bogdan Radivojević i Mateja Dodić.

Očekuje se da će krajem meseca, na početku priprema, biti objavljen konačan spisak od 18 igrača koji će putovati u Dansku.

Širi spisak:

GOLMANI: Milan Bomaštar (Šartr), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt), Luka Krivokapić (Granoljers), Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Andrej Trnavac (Partizan AdmiralBet), Nikola Zorić (Partizan).

BEKOVI: Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Vukašin Antonijević (Ajzenah), Uroš Borzaš (Alkaloid), Uroš Cenić (Nekse), Veljko Popović (Partizan), Nikola Crnoglavac (Partizan AdmiralBet), Aljoša Damjanović (Metaloplastika), Stefan Dodić (Vojvodina), Uroš Kojadinović (Tuluz), Miloš Kos (Erlangen), Lazar Kukić (PIK Seged), Marko Milosavljević (Kriens Lucern), Uroš Mitrović (Vardar), Jovica Nikolić (PIK Seged), Miljan Pušica (Vojvodina), Marko Tasić (Dinamo Pančevo).

KRILA: Darko Đukić (Ohrid), Nemanja Ilić (Tuluz), Vanja Ilić (Šartr), Milija Papović (Metaloplastika), Mladen Šotić (Partizan AdmiralBet), Marko Srdanović (Vojvodina), Aleksa Tufegdžić (Zagreb), Vukašin Vorkapić (Vojvodina).

PIVOTMENI: Marko Jevtić (Bidasoa Irun), Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Ivan Mićić (Partizan AdmiralBet), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Luka Rogan (Lajpcig).