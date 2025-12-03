SELEKTOR SRBIJE IZNENADIO! Španac saopštio spisak "orlova" za Evropsko prvenstvo
Selektor rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales dostavio je Evropskoj rukometnoj federaciji (EHF) širi spisak od 35 igrača za predstojeće Evropsko prvenstvo u Herningu, koje počinje 15. januara.
Na listi se nalaze i Ilija Abutović i Miljan Pušica, uprkos tome što su ranije završili reprezentativne karijere.
Sa spiska su izostali Milan Jovanović, Bogdan Radivojević i Mateja Dodić.
Očekuje se da će krajem meseca, na početku priprema, biti objavljen konačan spisak od 18 igrača koji će putovati u Dansku.
Širi spisak:
GOLMANI: Milan Bomaštar (Šartr), Vladimir Cupara (Dinamo Bukurešt), Luka Krivokapić (Granoljers), Dejan Milosavljev (Fihse Berlin), Andrej Trnavac (Partizan AdmiralBet), Nikola Zorić (Partizan).
BEKOVI: Ilija Abutović (Eurofarm Pelister), Vukašin Antonijević (Ajzenah), Uroš Borzaš (Alkaloid), Uroš Cenić (Nekse), Veljko Popović (Partizan), Nikola Crnoglavac (Partizan AdmiralBet), Aljoša Damjanović (Metaloplastika), Stefan Dodić (Vojvodina), Uroš Kojadinović (Tuluz), Miloš Kos (Erlangen), Lazar Kukić (PIK Seged), Marko Milosavljević (Kriens Lucern), Uroš Mitrović (Vardar), Jovica Nikolić (PIK Seged), Miljan Pušica (Vojvodina), Marko Tasić (Dinamo Pančevo).
KRILA: Darko Đukić (Ohrid), Nemanja Ilić (Tuluz), Vanja Ilić (Šartr), Milija Papović (Metaloplastika), Mladen Šotić (Partizan AdmiralBet), Marko Srdanović (Vojvodina), Aleksa Tufegdžić (Zagreb), Vukašin Vorkapić (Vojvodina).
PIVOTMENI: Marko Jevtić (Bidasoa Irun), Mijajlo Marsenić (Fihse Berlin), Ivan Mićić (Partizan AdmiralBet), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Luka Rogan (Lajpcig).
Preporučujemo
DRAMA U KUPU SRBIJE! Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca
03. 12. 2025. u 15:28
ERLING HALAND: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi
03. 12. 2025. u 15:00
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)