"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.

FOTO: RSS

Podsetimo, srpske rukometašice su u drugom poluvremenu gubile sa šest golova razlike, a onda napravile preokret i pobedile Španiju na startu druge faze Svetskog prvenstva.

Usledilo je veliko slavlje.

Na terenu se malo igralo "rukometno kolo", a u svlačionici...

U njoj je cela ekipa skandirala sjajnom čuvaru mreže, Jovani Risović, "MVP! MVP!", a onda je počeo njen govor (koji treba poslušati), a zatim i jedna posebna pesma.

Pogledajte i sami video-zapis:

