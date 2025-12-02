"NI REČ O OPSTANKU!" Novi strateg rukometaša Crvene zvezde Andreja Vukojević startovao pobedom nad Metaloplastikom i poručio...

ZVEZDA se budi. Crveno-beli su dočekali slavlje u ARKUS ligi. Višestruki šampion Srbije je pod komandom novog trenera Andreja Vukojevića posle duže pauze ostvari drugu prvenstvenu pobedu, pošto je u "Šumicama" bio bolji od Metaloplastike - 39:37 (20:18).

foto miloš vukadinović

Beograđani su i dalje na poslednjem mestu sa šest bodova, ali su uvereni da će dokazati da imaju kvalitet za daleko bolju poziciju na tabeli. Šapčani su počeli sigurnije, poveli sa 12:9, ali je Zvezda serijom 6:0 preokrenula rezultat u svoju korist (15:12) i od tada nije ispuštala vođstvo. Blistali su levo krilo Viktor Matičić sa 14 golova i golman Nemanja Marjanović sa 13 odbrana. U Metaloplastici najubojiti je bio Aljoša Damjanović sa 10 golova.

Crveno-beli su bili presrećni posle druge pobede u prvenstvu, nisu krili da su ostvarili jako bitan trijumf i veruju da će napredovati iz meča u meč.

Prezadovoljan je bio i novi trener Andreja Vukojević. Iskusni strateg je lane sa rukometašicama Crvene zvezde osvojio triplu krunu, ali je iznenada smenjen sa kormila dama. Ipak, nije se odrekao crveno-belih, pre pet dana je preuzeo muškarci s kojima želi da ostvari više od borbe za opstanak.

- Mnogo mi znači ova pobeda. Ja sam ceo život radio sa muškarcima, imao sam izlet u ženskom rukometu. Već na prvom treningu smo našli zajednički jezik i dogovorili da više nećemo da pričamo o borbi za opstanak. Momci imaju veliki kvalitet i mogu da pokažu zaista više - istakao je posle meča sa Šapčanima Vukojević.

Trofejni trener naglasio je da je imao malo vremena da pripremi ekipu:

- Trudio sam u protekla četiri dana da utičem na igrače da pokažu borbenost, drugačiji duh... Mislim da je splet raznih okolnosti uticao da Zvezda bude poslednja, jer po kvalitetu zaslužuje mnogo bolji plasman. Dobro će nam doći zimska pauza, jer ćemo moći duže da radimo zajedno. Ali, sada smo već koncetrisani na duel sa Radničkim u Kragujevcu.

Gužva na vrhu

PAROVI 12. kola ARKUS lige za rukometaše: Dinamo - Jugović 30:27, Proleter - Šamot 35:32, Vranje - Vojvodina 31:44, Kikinda - Radnički 27:23, Partizan - Dubočica 33:29, Crvena zvezda - Metaloplastika 39:37.

TABELA: Vojvodina 22, Partizan 22, Dinamo 22, Dubočica 15, Vranje 11, Metaloplastika 10, Radnički 9, Jugović 8, Kikinda 7, Šamot 6, Proleter 6, C. zvezda 6.