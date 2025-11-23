ISTORIJSKA TRKA U PRESTONICI SRBIJE: lzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord
Najbolji srpski atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić pobednik je Šestog Beogradskog polumaratona 2025 i uz to je postavio novi državni rekord.
On je trku dugu 21 kilometar istrčao za 1:01:47 i tako za 24 sekunde popravio rekord koji je bio star čak 27 godina i koji je držao Janko Benša.
Drugo mesto zauzeo je Viktor Kemboi (1:02:09) iz Kenije, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac, Kejleb Alhamis (1:02:21).
I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije u vremenu - 1:11:00. Druga je bila Devora Avramova (1:12:54) iz Bugarske, dok je treće mesto osvojila Damaris Džepleting (1:13:01) iz Kenije.
Šesti Beogradski plumaraton 2025, koji je organizovan u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, ujedno je bio i državno prvenstvo u polumaratonu, a titulu šampiona Srbije osvoji je Đuro Borbelj (1:07:49). Srebrnom medaljom okitio se Stefan Tovilović (1:010:48), a bronza je pripala Saši Miljkoviću (1:11:47). Od srpskih polumaratonki najbolja je bila Nora Trklja Boca (1:20:27), srebro je osvojila Ivana Živković (1:28:08), dok je do bronze stigla Katarina Pohlod (1:25:08).
Osim polumaratonske, održana je i trka na 10 kilometara na kojoj su takođe oboreni rekordi staze. U muškoj konkurenciji najbrži je bio naš Nemanja Cerovac (30:07) koji je za čak 64 skunde oborio prethodni rekord. Drugi je bio Rus Vjačeslav Sokolov (31:43), a treći Denis Firulović (31:45) iz Rumunije.
Kod dama, najbolja je bila Marcela Jokić (34:44) iz Hrvatske, drugo mesto zauzela je naša Milica Tomašević (35:01), a treće još jedna srpska atletičarka Aleksandra Kostadinović (38:41).
Šesti Beogradski polumaraton održan je na ulicama Novog Beograda i Zemuna sa startom i ciljem kod Beogradske arene.
Učestvovalo je 3800 trkača iz 52 zemlje sa pet kontinenata, a kao i svih prethodnih godina podršku u organizaciji ove trkačke manifestacije pružili su Grad Beograd i Ministarstvo sporta.
