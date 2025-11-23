Ostali sportovi

ISTORIJSKA TRKA U PRESTONICI SRBIJE: lzan Bibić pobedio na Beogradskom polumaratonu i oborio državni rekord

Новости онлине

23. 11. 2025. u 12:35

Najbolji srpski atletičar na srednjim i dugim prugama Elzan Bibić pobednik je Šestog Beogradskog polumaratona 2025 i uz to je postavio novi državni rekord.

ИСТОРИЈСКА ТРКА У ПРЕСТОНИЦИ СРБИЈЕ: лзан Бибић победио на Београдском полумаратону и оборио државни рекорд

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

On je trku dugu 21 kilometar istrčao za 1:01:47 i tako za 24 sekunde popravio rekord koji je bio star čak 27 godina i koji je držao Janko Benša.

Drugo mesto zauzeo je Viktor Kemboi (1:02:09) iz Kenije, dok je treći kroz cilj prošao još jedan Kenijac, Kejleb Alhamis (1:02:21).

I u ženskoj konkurenciji oboren je rekord staze, a trijumfovala je Valentajn Žebet iz Kenije u vremenu - 1:11:00. Druga je bila Devora Avramova (1:12:54) iz Bugarske, dok je treće mesto osvojila Damaris Džepleting (1:13:01) iz Kenije.

Šesti Beogradski plumaraton 2025, koji je organizovan u saradnji sa Srpskim atletskim savezom, ujedno je bio i državno prvenstvo u polumaratonu, a titulu šampiona Srbije osvoji je Đuro Borbelj (1:07:49). Srebrnom medaljom okitio se Stefan Tovilović (1:010:48), a bronza je pripala Saši Miljkoviću (1:11:47). Od srpskih polumaratonki najbolja je bila Nora Trklja Boca (1:20:27), srebro je osvojila Ivana Živković (1:28:08), dok je do bronze stigla Katarina Pohlod (1:25:08).

Osim polumaratonske, održana je i trka na 10 kilometara na kojoj su takođe oboreni rekordi staze. U muškoj konkurenciji najbrži je bio naš Nemanja Cerovac (30:07) koji je za čak 64 skunde oborio prethodni rekord. Drugi je bio Rus Vjačeslav Sokolov (31:43), a treći Denis Firulović (31:45) iz Rumunije.

Kod dama, najbolja je bila Marcela Jokić (34:44) iz Hrvatske, drugo mesto zauzela je naša Milica Tomašević (35:01), a treće još jedna srpska atletičarka Aleksandra Kostadinović (38:41).  

Šesti  Beogradski polumaraton održan je na ulicama Novog Beograda i Zemuna sa startom i ciljem kod Beogradske arene.

Učestvovalo je 3800  trkača​ iz 52 zemlje sa pet kontinenata, a kao i svih prethodnih godina podršku u organizaciji ove trkačke manifestacije pružili su Grad Beograd i Ministarstvo sporta.  

Foto: FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

POGLEDAJ GALERIJU

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat