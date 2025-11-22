Ostali sportovi

ZVEZDA U POLUFINALU LIGE ŠAMPIONA: Crveno-veli bez problema protiv Italijana

Танјуг

22. 11. 2025. u 14:27

Džudisti Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Lige šampiona u miks timovima pošto su u četvrtfinalu pobedili italijansku Akijamu rezultatom 4:1.

ЗВЕЗДА У ПОЛУФИНАЛУ ЛИГЕ ШАМПИОНА: Црвено-вели без проблема против Италијана

FOTO: Depositphotos

Zvezda, aktuelni vicešampion Evrope i domaćin Lige šampiona u dvorani "Aleksandar Nikolić", bila je slobodna u osmini finala kao nosilac. 

Borci srpskog kluba su bez većih problema savladali rivale iz Italije i tako stigli do polufinala gde ih čeka gruzijski Golden Gori.

