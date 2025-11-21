Ostali sportovi

LIDER ČEKA JEDINSTVO: Odbojkaši Vojvodine sutra u petom kolu Superlige dočekuju ekipu iz Stare Pazove

Slobodan Krstović

21. 11. 2025. u 11:19

PETO kolo Superlige za odbojkaše otvaraju večeras u Subotici Spartak i Takovo, dok ga zatvaraju verovatno za mesec danas Radnički i Dubočica, jer je njihov duel odložen. U subotu je Vojvodine apsolutni favorit protiv Jedinstva iz Stare Pazove, dok ćemo u nedelju gledati evropski duel, Crvene zvezde i Karađorđa, koji su nedvano izborili 16-finala Kupa izazivača.

CEV (ilustracija)

PETO kolo Superlige za odbojkaše, danas: Spartak SU - Takovo (19.00). Subota: Vojvodina - Jedinstvo SP (18.00). Nedelja: Partizan - Niš (19.00), Crvena zvezda - Karađorđe (20.00). Utorak, 9.decembar: VGSK - Mladi radnik. Radnički - Dubočica odloženo.

TABELA: Vojvodina 4 pobede, Karađorđe 3, Spartak SU 3, Radnički 3, C. zvezda 2, Partizan 2, Takovo 2, Dubočica 2, Ml.radnik 1, Jedinstvo SP 1, Niš 0, VGSK 0.

