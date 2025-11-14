Ostali sportovi

NOVI BEOGRAD ČEKA ŠABAC: Lider Premijer Regionalne lige za vaterpoliste ugostiće sve bolje "čivijaše"

Slobodan Krstović

14. 11. 2025. u 11:50

NOVA uzbuđenja u Premijer Regionalnoj ligi za vaterpoliste. Sutra će prvo Novi Beograd i Šabac odlučivati o lideru šampionara, potom u Herceg Novom sledi veliki bokeljski derbi, između Jadrana i Primorca. Dosta lakši posao imaće Radnički, kojem u goste dolazi oslabljena Crvena zvezda. U nedelju je derbi začelja, u Podgorici Budućnost dočekuje Partizan.

НОВИ БЕОГРАД ЧЕКА ШАБАЦ: Лидер Премијер Регионалне лиге за ватерполисте угостиће све боље чивијаше

Foto: N.Paraušić

ŠESTO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, subota: Radnički - Crvena zvezda (20.00), Jadran HN - Primorac (20.00), Novi Beograd - Šabac (16.30). Nedelja: Budućnost - Partizan (18.00).

TABELA: Novi Beograd 13, Šabac 12, Radnički 10, Jadran HN 10, Primorac 9, C. zvezda 6, Partizan 0, Budućnost 0 bodova.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 46

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%