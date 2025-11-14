NOVI BEOGRAD ČEKA ŠABAC: Lider Premijer Regionalne lige za vaterpoliste ugostiće sve bolje "čivijaše"
NOVA uzbuđenja u Premijer Regionalnoj ligi za vaterpoliste. Sutra će prvo Novi Beograd i Šabac odlučivati o lideru šampionara, potom u Herceg Novom sledi veliki bokeljski derbi, između Jadrana i Primorca. Dosta lakši posao imaće Radnički, kojem u goste dolazi oslabljena Crvena zvezda. U nedelju je derbi začelja, u Podgorici Budućnost dočekuje Partizan.
ŠESTO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, subota: Radnički - Crvena zvezda (20.00), Jadran HN - Primorac (20.00), Novi Beograd - Šabac (16.30). Nedelja: Budućnost - Partizan (18.00).
TABELA: Novi Beograd 13, Šabac 12, Radnički 10, Jadran HN 10, Primorac 9, C. zvezda 6, Partizan 0, Budućnost 0 bodova.
14. 11. 2025. u 12:45
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
