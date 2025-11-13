Ostali sportovi

SRPSKI SPORTISTA STRADAO U SAOBRAĆAJCI: Teško je povređen, lekari morali da ga uvedu u komu, svi se mole za njega!

13. 11. 2025. u 18:45

Najnovije vesti iz sporta su - izuzetno ozbiljne.

Foto: G. Šljivić

"Rašo, uz tebe smo, pobedili smo protivnika na terenu, a verujemo da ćeš i ti pobediti, oporaviti se i ponovno s nama igrati".

Tim rečima poruku podrške svom saigraču pružaju rukometaši Sloge iz Doboja.

Jer, član tog kluba, Radomir "Rašo" Stojanović teško je stradao u saobraćajnoj nesreći pre nekoliko dana.

Ima višestruke prelome, unutrašnji organi su teško povređeni pa su ga lekari nakon hitne operacije morali uvesti u indukovanu komu.

Sloga je zbog toga pokušala odloži zaostali susret četvrtog kola Premijer lige BiH istakavši kako 'nije humano očekivati od igrača da igraju dok im se saigrač bori za život'. 

Kako ističu u Centru za kulturu i informisanje Kotor Varoš, nesreća se desila posle utakmice između RK Maglaj i MRK Sloga Doboj, kada je pomenuti Kotorvarošanin doživeo nesreću usled koje se nalazi na liječenju u UKC Banja Luka.

"Cela rukometna zajednica, saigrači, prijatelji i navijači izražavaju podršku Raši i žele mu brz i uspešan oporavak", navode oni, dodajući:

"U trenucima dok se Rašo borio za život sa teškim povredama, igrači Sloge su izašli na teren u zaostaloj utakmici četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv RK Konjuh Živinice. Uprkos velikoj emotivnoj težini, tuga i zabrinutost nisu sprečile tim da pokaže zajedništvo, borbenost i odlučnost.


U napetoj utakmici, MRK Sloga Doboj slavila je 30:29, a pobeda je posvećena Radomiru Stojanoviću – simbolu borbe, upornosti i snage tima".

