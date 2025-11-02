KAO DA SU SIŠLI S UMA: Hiljade ljudi usred noći istrčalo na ulice Los Anđelesa i ponašalo se - ovako (FOTO)
Najnovije vesti iz Amerike tiču se i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
Bejzbol tim Los Anđeles Dodžersa osvojio je titulu u MLB ligi pošto je u sedmoj utakmici Svetske serije u gostima posle produžetka pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.
Ekipa iz Los Anđelesa je do šampionskog trofeja stigla serijom 4:3 u pobedama u finalnoj seriji.
Po završetku finala, hiljade žitelja "grada anđela" izašlo je na ulice i, na njima svojstven način, burno slavilo trijumf.
Tim iz Los Anđelesa je trijumfom u Torontu stigao do devetog pehara u istoriji MLB.
"Imali smo puno, puno sreće što smo pobedili", izjavio je vlasnik Dodžersa Mark Volter.
