KAO DA SU SIŠLI S UMA: Hiljade ljudi usred noći istrčalo na ulice Los Anđelesa i ponašalo se - ovako (FOTO)

FOTO: Tanjug/AP

Bejzbol tim Los Anđeles Dodžersa osvojio je titulu u MLB ligi pošto je u sedmoj utakmici Svetske serije u gostima posle produžetka pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.



Ekipa iz Los Anđelesa je do šampionskog trofeja stigla serijom 4:3 u pobedama u finalnoj seriji.

Po završetku finala, hiljade žitelja "grada anđela" izašlo je na ulice i, na njima svojstven način, burno slavilo trijumf.

Tim iz Los Anđelesa je trijumfom u Torontu stigao do devetog pehara u istoriji MLB.





"Imali smo puno, puno sreće što smo pobedili", izjavio je vlasnik Dodžersa Mark Volter.

