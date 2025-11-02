Ostali sportovi

KAO DA SU SIŠLI S UMA: Hiljade ljudi usred noći istrčalo na ulice Los Anđelesa i ponašalo se - ovako (FOTO)

Танјуг

02. 11. 2025. u 14:00

Najnovije vesti iz Amerike tiču se i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

FOTO: Tanjug/AP

Bejzbol tim Los Anđeles Dodžersa osvojio je titulu u MLB ligi pošto je u sedmoj utakmici Svetske serije u gostima posle produžetka pobedio Toronto Blu Džejse 5:4.


Ekipa iz Los Anđelesa je do šampionskog trofeja stigla serijom 4:3 u pobedama u finalnoj seriji. 

Po završetku finala, hiljade žitelja "grada anđela" izašlo je na ulice i, na njima svojstven način, burno slavilo trijumf.

Džodžersi su odbranili titulu u MLB ligi, koju su osvojili prošle godine.

Tim iz Los Anđelesa je trijumfom u Torontu stigao do devetog pehara u istoriji MLB.


Za najboljeg igrača finalne serije proglašen je igrač Dodžersa Jošinobu Jamamoto.

"Imali smo puno, puno sreće što smo pobedili", izjavio je vlasnik Dodžersa Mark Volter.

