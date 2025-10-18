VELIKI USPEH: Srpski automobilista Dušan Borković startuje sutra sa treće pozicije u Južnoj Koreji
Srpski automobilista Dušan Borković će, zahvaljući odličnom rezultatu u današnjim kvalifikacijama, startovati sutra sa treće pozicije na trci FIA TCR Svetskog prvenstva koja se vozi na stadi Indže Spidijum u Južnoj Koreji.
Borković je u današnjim kvalifikacijama startovao sa 13. pozicije, ali je izuzetnom vožnjom stigao do osmog mesta, čime je obezbedio odličnu, treću startnu poziciju za nastavak vikenda.
Zahvaljujući specifičnom formatu ovog trkačkog vikenda, u kojem se voze tri trke umesto uobičajene dve, rezultat iz prve trke doneo mu je priliku da u drugoj trci startuje sa treće pozicije. Druga trka je na programu sutra u 8.45 časova, a treća odmah potom, u 9.30 časova po srpskom vremenu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SKANDAL POTRESA TENIS! Četiri hapšenja zbog nameštanja teniskih mečeva
18. 10. 2025. u 08:05
PARTIZAN PRONAŠAO CENTRA? Hteo ga još letos, sada je šansa za crno-bele
18. 10. 2025. u 08:18
BACIO "DELIJE" U TRANS: Nakon pobede nad Realom oglasio se Džordan Nvora (FOTO)
18. 10. 2025. u 08:47
NIJE MU BILO LAKO: Nikola Jokić gledao poraz Denvera, Oklahomi drama
18. 10. 2025. u 09:05
PARTIZAN POBEDOM PREUZIMA PRVO MESTO: "Crno-beli" silno motivisani na teškom gostovanju u Bačkoj Topoli
TRADICIONALNO teško gostovanje očekuje "parni valjak" kojeg će u 12. kolu Superlige Srbije ugostiti TSC (18.30).
18. 10. 2025. u 07:40
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
PRAVAC MAĐARSKA: Srbijo, upomoć! Kojim putem Putin stiže u Budimpeštu?
AKO Putin želi da leti do Budimpešte preko vazdušnog prostora EU, Mađarska bi prvo morala zvanično da odobri sletanje i poletanje njegovih državnih aviona koristeći ovaj zakonski izuzetak, što ne bi bio problem.
17. 10. 2025. u 20:10
Komentari (0)