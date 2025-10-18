Ostali sportovi

VELIKI USPEH: Srpski automobilista Dušan Borković startuje sutra sa treće pozicije u Južnoj Koreji

Танјуг

18. 10. 2025. u 13:01

Srpski automobilista Dušan Borković će, zahvaljući odličnom rezultatu u današnjim kvalifikacijama, startovati sutra sa treće pozicije na trci FIA TCR Svetskog prvenstva koja se vozi na stadi Indže Spidijum u Južnoj Koreji.

FOTO: N. Fifić

Borković je u današnjim kvalifikacijama startovao sa 13. pozicije, ali je izuzetnom vožnjom stigao do osmog mesta, čime je obezbedio odličnu, treću startnu poziciju za nastavak vikenda.

Zahvaljujući specifičnom formatu ovog trkačkog vikenda, u kojem se voze tri trke umesto uobičajene dve, rezultat iz prve trke doneo mu je priliku da u drugoj trci startuje sa treće pozicije. Druga trka je na programu sutra u 8.45 časova, a treća odmah potom, u 9.30 časova po srpskom vremenu.

