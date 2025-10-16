ZVEZDA PRETI ŽELEZNIČARU: Crveno-bele sutra u drugom kolu Superlige za odbojkašice u Lajkovcu izlaze na megdan šampionkinjama Srbije
POLAKO se zahuktava prvenstvo odbojkašica. U drugom kolu Superlige najviše pažnje privlači sutrašnji duel Železničara i Crvene zvezde. Aktuelne prvakinje u "novom ruhu" dočekuju podmlađene crveno-bele i na papiru su favoritkinje. Očekuje se zanimljiv okršaj ekipa koje se poslednjih godina bore za titulu šampiona Srbije.
DRUGO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Železničar - Crvena zvezda (18.00). Subota: Ub - Partizan (19.00), Srem - Jedinstvo SP (18.00), Jedinstvo UŽ - Radnički (19.00), Leskovac - Spartak (18.00). Nedelja: Beograd - TENT (17.00).
TABELA: TENT, C. zvezda, Železničar, Radnički 3, Partizan 2, Jedinstvo SP 1, Srem, Jedinstvo UŽ, Beograd, Spartak SU, Leskovac 0 bodova.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)