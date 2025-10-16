Ostali sportovi

ZVEZDA PRETI ŽELEZNIČARU: Crveno-bele sutra u drugom kolu Superlige za odbojkašice u Lajkovcu izlaze na megdan šampionkinjama Srbije

Slobodan Krstović

16. 10. 2025. u 11:17

POLAKO se zahuktava prvenstvo odbojkašica. U drugom kolu Superlige najviše pažnje privlači sutrašnji duel Železničara i Crvene zvezde. Aktuelne prvakinje u "novom ruhu" dočekuju podmlađene crveno-bele i na papiru su favoritkinje. Očekuje se zanimljiv okršaj ekipa koje se poslednjih godina bore za titulu šampiona Srbije.

CEV (ilustracija)

DRUGO kolo Superlige Srbije za odbojkašice, petak: Železničar - Crvena zvezda (18.00). Subota: Ub - Partizan (19.00), Srem - Jedinstvo SP (18.00), Jedinstvo UŽ - Radnički (19.00), Leskovac - Spartak (18.00). Nedelja: Beograd - TENT (17.00).

TABELA: TENT, C. zvezda, Železničar, Radnički 3, Partizan 2, Jedinstvo SP 1, Srem, Jedinstvo UŽ, Beograd, Spartak SU, Leskovac 0 bodova.

