NAVIJAČI, PODRŽITE NAS: Katarina Krpež Šlezak se nada punoj Banjici na utakmici rukometašica Srbije i Litvanije

Slobodan Krstović

15. 10. 2025. u 20:59

RUKOMETAŠICE pozivaju navijače da ih sutra (18.00) na Banjici podrže u prvom kolu kvalifikacione grupe 5 za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj. Srpkinje u nedelju (18.00) u slovačkom Mihalovceu igraju sa Ukrajinom.

Foto: N.Paraušić

- Srećna sam što se igra u Beogradu, kako bi se rukomet podigao na viši nivo i u glavnom gradu. Iskreno se nadam da će biti dobra atmosfera i da će doći što više navijača da nas podrže. Litvanke ne potcenjujemo, gledamo na njih kao da su najbolje na svetu, želimo da izvučemo maksimum iz nas i nadam se dobroj utakmici. Sa Ukrajinkama će biti teže, jer se igra na strani. Ove utakmice će nam pomoći da se što bolje spremimo za SP u Nemačkoj - kaže za RSS Katarina Krpež Šlezak.

