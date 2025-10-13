Ostali sportovi

KENIJAC POBEDNIK SVILAJNAČKOG POLUMARATONA: Na tradicionalnoj sportskoj manifestaciji oko 600 učesnika

Zorana Rašić

13. 10. 2025. u 13:14

SEDMI polumaraton u Svilajncu u organizaciji AK „Duge staze“ okupio je juče na gradskim ulicama oko 600 učesnika, a pobedio je atletičar iz Kenije Stenli Kipruto koji je 21 kilometar istrčao za sat i osam minuta.

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

Drugoplasirani je Đuro Borbelj, a treće mesto osvojio je Aleksandar Jovanović, objavila je Opština Svilajnac.

U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Nora Trklja Boca, drugo mesto osvojila je Marijana Urošević, dok je treća na cilj stigla Jelena Sretenović. U „Trci zadovoljstva“ dugoj pet kilometara među ženama najbolje su bile Jelena Pajić, Jelena Veličković i Marija Branković, dok je u konkurenciji muškaraca pobednik Petar Dimitrijević.  Na drugo mesto se plasirao Miloš Stepita, a treći je bio Miloš Jovanović.

Ekipa „Šljivko raning tim” bila je najbolja u štafetnoj trci, drugo mesto zauzela je ekipa SD Raners, a treće ekipa „Unikatni trkači“.

„Frtalj maratona“ najbrže je istrčao Sretko Krstić u muškoj, a Olivera Jevtić u ženskoj konkurenciji.  Najbrža Svilajnčanka na ovoj prestižnom sportskom događaju bila je Ana Marković, a Svilajnčanin Ivan Veljković.

Foto: Fejsbuk/Opština Svilajnac

 

Bez obzira na ostvarene rezultate, organizatori su saopštili da su pobednici polumaratona - čiji je pokrovitelj Opština Svilajnac - praktično svi koji su učestvovali, a posebno su zadovoljni zbog učešća velikog broja dece.

