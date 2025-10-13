KENIJAC POBEDNIK SVILAJNAČKOG POLUMARATONA: Na tradicionalnoj sportskoj manifestaciji oko 600 učesnika
SEDMI polumaraton u Svilajncu u organizaciji AK „Duge staze“ okupio je juče na gradskim ulicama oko 600 učesnika, a pobedio je atletičar iz Kenije Stenli Kipruto koji je 21 kilometar istrčao za sat i osam minuta.
Drugoplasirani je Đuro Borbelj, a treće mesto osvojio je Aleksandar Jovanović, objavila je Opština Svilajnac.
U ženskoj konkurenciji najbrža je bila Nora Trklja Boca, drugo mesto osvojila je Marijana Urošević, dok je treća na cilj stigla Jelena Sretenović. U „Trci zadovoljstva“ dugoj pet kilometara među ženama najbolje su bile Jelena Pajić, Jelena Veličković i Marija Branković, dok je u konkurenciji muškaraca pobednik Petar Dimitrijević. Na drugo mesto se plasirao Miloš Stepita, a treći je bio Miloš Jovanović.
Ekipa „Šljivko raning tim” bila je najbolja u štafetnoj trci, drugo mesto zauzela je ekipa SD Raners, a treće ekipa „Unikatni trkači“.
„Frtalj maratona“ najbrže je istrčao Sretko Krstić u muškoj, a Olivera Jevtić u ženskoj konkurenciji. Najbrža Svilajnčanka na ovoj prestižnom sportskom događaju bila je Ana Marković, a Svilajnčanin Ivan Veljković.
Bez obzira na ostvarene rezultate, organizatori su saopštili da su pobednici polumaratona - čiji je pokrovitelj Opština Svilajnac - praktično svi koji su učestvovali, a posebno su zadovoljni zbog učešća velikog broja dece.
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)