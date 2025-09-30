ČAK TAMO! Evo gde će se održati Svetsko prvenstvo za odbojkašice 2029.
Svetska odbojkaška federacija, FIVB, saopštila je gde će se igrati 22. šampionat planete za odbojkašice. To Svetsko prvenstvo u konkurenciji odbojkašica održaće se 2029. godine na Filipinima.
Poznati su domaćini naredna dva Svetska prvenstva u obe konkurencije odlukom Administrativnog Borda FIVB.
SP 2027. u konkurenciji odbojkašica odigraće se u SAD i Kanadi.
SP 2027. u konkurenciji odbojkaša odigraće se u Poljskoj.
SP 2029. u konkurenciji odbojkašica odigraće se na Filipinima.
SP 2029. u konkurenciji odbojkaša odigraće se u Kataru.
