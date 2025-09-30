Ostali sportovi

ČAK TAMO! Evo gde će se održati Svetsko prvenstvo za odbojkašice 2029.

30. 09. 2025. u 14:19

Svetska odbojkaška federacija, FIVB, saopštila je gde će se igrati 22. šampionat planete za odbojkašice. To Svetsko prvenstvo u konkurenciji odbojkašica održaće se 2029. godine na Filipinima.

FOTO: Tanjug


Informaciju je saopštio Fabio Azevedo, predsednik FIVB.

Poznati su domaćini naredna dva Svetska prvenstva u obe konkurencije odlukom Administrativnog Borda FIVB.

SP 2027. u konkurenciji odbojkašica odigraće se u SAD i Kanadi.

SP 2027. u konkurenciji odbojkaša odigraće se u Poljskoj.

SP 2029. u konkurenciji odbojkašica odigraće se na Filipinima.

SP 2029. u konkurenciji odbojkaša odigraće se u Kataru.

