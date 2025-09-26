NIKAD DUŽE! Treće kolo prvenstva za rukometašice će trajati od subote do četvrtka
OD subote do četvrtka. Nikad duže kolo ARKUS lige za rukometašice. Treću rundu šampionata sutra otvaraju rukometašice Rume i Bora, a zatvaraju igračice Crvene zvezde i Jagodine. A taj duel Beograđanki i Jagodinki sigurno neće ličiti na onaj duel iz finala Superkupa, jer se u međuvremenu ekipa Dragana Markova značajno pojačala. I ne treba izgubiti iz vida da će Beograđanka to biti četvrti meč za šest dana.
TREĆE kolo ARKUS lige za rukometašice, subota: Ruma - Bor (18.30). Nedelja: Medicinar - Partizan (19.30), Bekament - Nais (18.00). Ponedeljak: Temerin - Napredak (19.00).Sreda, 1. oktobar: Železničar - Mladost NP (19.00). Četvrtak, 2.oktobar: Crvena zvezda - Jagodina (16.30).
TABELA: Jagodina 4, Napredak 4, Naisa 4, Ruma 3, C. zvezda 2, Bor 2, Temerin 1, Mladost NP 1, Partizan 1, Železničar 0, Bekament 0, Medicinar 0 bodova.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
KAKVA DRAMA! Bacio tiket u đubre, pa shvatio da je dobitan! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
26. 09. 2025. u 14:30
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 17:19
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)