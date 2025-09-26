Ostali sportovi

NIKAD DUŽE! Treće kolo prvenstva za rukometašice će trajati od subote do četvrtka

Slobodan Krstović

26. 09. 2025. u 18:02

OD subote do četvrtka. Nikad duže kolo ARKUS lige za rukometašice. Treću rundu šampionata sutra otvaraju rukometašice Rume i Bora, a zatvaraju igračice Crvene zvezde i Jagodine. A taj duel Beograđanki i Jagodinki sigurno neće ličiti na onaj duel iz finala Superkupa, jer se u međuvremenu ekipa Dragana Markova značajno pojačala. I ne treba izgubiti iz vida da će Beograđanka to biti četvrti meč za šest dana.

НИКАД ДУЖЕ! Треће коло првенства за рукометашице ће трајати од суботе до четвртка

FOTO: RSS/J. Čabraja

TREĆE kolo ARKUS lige za rukometašice, subota: Ruma - Bor (18.30). Nedelja: Medicinar - Partizan (19.30), Bekament - Nais (18.00). Ponedeljak: Temerin - Napredak (19.00).Sreda, 1. oktobar: Železničar - Mladost NP (19.00). Četvrtak, 2.oktobar: Crvena zvezda - Jagodina (16.30).

TABELA: Jagodina 4, Napredak 4, Naisa 4, Ruma 3, C. zvezda 2, Bor 2, Temerin 1, Mladost NP 1, Partizan 1, Železničar 0, Bekament 0, Medicinar 0 bodova.

