POVRATAK U REALNOST: Odbojkaši su ispunili cilj, ali nisu uspeli da nadmaše sebe na Svetskom prvenstvu na Filipinima
CILj su ostvarili, ali su sebe razočarali. Odbojkaši su u osminifinala 21. SP na Filipinima naleteli na iranski zid i ranije nego što su želeli vraćaju se kući. Bio je to i sudar sa istinom i povratak u realnost. Jer, "orlovima" pre šampionata nisu davane velike šanse, zadatak je bio da izbore nokuat fazu, što su i ostvarili. Nisu uspeli da nadmaše sebe, sada su deseti na planeti, jedan stepenik niže u odnosu na 2022. u Poljskoj i Sloveniji.
Turnir je, kao i celo leto, za Marka Ivovića i drugove bio turbulentan. Posle startnog poraza od Češke (3:0) bili su otpisani. Puleni Georga Krecua su u grupi H uspeli da se uzdignu, da zablistaju protiv Kine (3:0) i naročito Brazila (3:0), izbore osminufinala, sa realnim šansama da stignu do polufinala. Preko noći su ambicije porasle, verovalo se da su bolji i od Irana i od Češke. Nažalost, nisu imali ni snaga ni daha da izdrže maraton sa Irancima, pali su u taj-brejku i veoma teško podneli eliminaciju. Za sve njih je to bio težak poraz, san o podvigu, medalji se na bolan način ugasio.
Ali, da bi napravili podvig neophodno je pobeđivati bolje od sebe ili makar sebi ravne. I igrati odlično u kontinuitetu kako bi se došlo do trofeja. Nažalost "orlovi" za to nisu imali snage, što se videlo protiv Irana, koji se u grupi A provukao protiv Filipina. Na neki način bila je ovo i repriza osminefinala SP 2022, kada su Srbi u mnogo jačem sastavu bili sigurni u grupi, a onda naleteli na Argentinu, koja je u minut do 12 izborila nokaut fazu, i - izgubili. Iz tog tima na ovom SP igrali su Jovović, Perić, Nemanja Mašulović i Todorović, dok je kapiten Ivović došao povređen kako bi bio uz ekipu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Ne zaboravimo da se naša selekcija celo leto mučila. Kujundžić zbpg povrede nije igrao Ligu nacija, Perić je pomogao koliko je mogao, Jovović je preskočio jedan vikend i tek su na poslednjem turniru u Ljubljani izborili opstanak. Problemi "orlove" nisu mimoišli ni na pripremama za SP. Ivović je došao povređen, libero Ristić je morao da se povuče iz reprezentacije, a iskusni bloker Krsmanović je par dana uoči puta odustao od odlaska na SP.
Zato niko u našem taboru nije mogao da kaže koliko mogu na šampionatu, bilo je bitno da se prođe grupa i posle šta uradi u nokaut fazi. I forma bila tempirana za startne duele sa Češkom i Kine, koje su doživeli kao velika finala. Čini se da je vrhunac bio protiv Brazila i da je kasnije došlo do blagog pada, koji je koštao pobede nad Iranom. Jer, dok su imali snage Srbi su se žestoko borili sa Irancima i vodili. Kada su ostajali bez daha, nije bilo pomoći sa klupe, jer je selektor Krecu očigledno odlučio da startna postava, koja je prvi put igrala zajedno, izgura šampionat do kraja.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Prave analize slede, ali je ohrabrujuće što smo ovog leta upoznali momke koji u budućnosti mogu da budu okosnica reprezentacije. U Ligi nacija je na sebe pažnju skrenuo Nikola Brborić, na SP mladi libero Stefan Negić je igrao hrabro. Tu su i Kulpinac, Ristić, Veljko Mašulović, Nikolić, Kokeza...Jasno je i da mnogi klubovi moraju da se ugledaju na Vojvodinu i forsiraju mlade igrače. Jer, bez prave konkurencije u timu nema ni jake reprezentacije.
Raspored
ČETVRTFINALE
Sreda - 24. septembar
Italija - Belgija 3:0
Poljska - Turska u toku
Četvrtak - 25.septembar
Češka - Iran 9.30
Bugarska - SAD 14.00
POLUFINALE
Subota - 27.septembar
Polj/Tur. - Italija
Iran/Češka - Bug/SAD
Termini mečeva su 8.30 i 12.30
NEDELjA - 28.septembar
Za bronzu 8.30
FINALE 12.30
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)