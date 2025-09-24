Ostali sportovi

POVRATAK U REALNOST: Odbojkaši su ispunili cilj, ali nisu uspeli da nadmaše sebe na Svetskom prvenstvu na Filipinima

Slobodan Krstović

24. 09. 2025. u 13:32

CILj su ostvarili, ali su sebe razočarali. Odbojkaši su u osminifinala 21. SP na Filipinima naleteli na iranski zid i ranije nego što su želeli vraćaju se kući. Bio je to i sudar sa istinom i povratak u realnost. Jer, "orlovima" pre šampionata nisu davane velike šanse, zadatak je bio da izbore nokuat fazu, što su i ostvarili. Nisu uspeli da nadmaše sebe, sada su deseti na planeti, jedan stepenik niže u odnosu na 2022. u Poljskoj i Sloveniji.

ПОВРАТАК У РЕАЛНОСТ: Одбојкаши су испунили циљ, али нису успели да надмаше себе на Светском првенству на Филипинима

FOTO: FIVB

Turnir je, kao i celo leto, za Marka Ivovića i drugove bio turbulentan. Posle startnog poraza od Češke (3:0) bili su otpisani. Puleni Georga Krecua su u grupi H uspeli da se uzdignu, da zablistaju protiv Kine (3:0) i naročito Brazila (3:0), izbore osminufinala, sa realnim šansama da stignu do polufinala. Preko noći su ambicije porasle, verovalo se da su bolji i od Irana i od Češke. Nažalost, nisu imali ni snaga ni daha da izdrže maraton sa Irancima, pali su u taj-brejku i veoma teško podneli eliminaciju. Za sve njih je to bio težak poraz, san o podvigu, medalji se na bolan način ugasio.

Ali, da bi napravili podvig neophodno je pobeđivati bolje od sebe ili makar sebi ravne. I igrati odlično u kontinuitetu kako bi se došlo do trofeja. Nažalost "orlovi" za to nisu imali snage, što se videlo protiv Irana, koji se u grupi A provukao protiv Filipina. Na neki način bila je ovo i repriza osminefinala SP 2022, kada su Srbi u mnogo jačem sastavu bili sigurni u grupi, a onda naleteli na Argentinu, koja je u minut do 12 izborila nokaut fazu, i - izgubili. Iz tog tima na ovom SP igrali su Jovović, Perić, Nemanja Mašulović i Todorović, dok je kapiten Ivović došao povređen kako bi bio uz ekipu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ne zaboravimo da se naša selekcija celo leto mučila. Kujundžić zbpg povrede nije igrao Ligu nacija, Perić je pomogao koliko je mogao, Jovović je preskočio jedan vikend i tek su na poslednjem turniru u Ljubljani izborili opstanak. Problemi "orlove" nisu mimoišli ni na pripremama za SP. Ivović je došao povređen, libero Ristić je morao da se povuče iz reprezentacije, a iskusni bloker Krsmanović je par dana uoči puta odustao od odlaska na SP.

Zato niko u našem taboru nije mogao da kaže koliko mogu na šampionatu, bilo je bitno da se prođe grupa i posle šta uradi u nokaut fazi. I forma bila tempirana za startne duele sa Češkom i Kine, koje su doživeli kao velika finala. Čini se da je vrhunac bio protiv Brazila i da je kasnije došlo do blagog pada, koji je koštao pobede nad Iranom. Jer, dok su imali snage Srbi su se žestoko borili sa Irancima i vodili. Kada su ostajali bez daha, nije bilo pomoći sa klupe, jer je selektor Krecu očigledno odlučio da startna postava, koja je prvi put igrala zajedno, izgura šampionat do kraja.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prave analize slede, ali je ohrabrujuće što smo ovog leta upoznali momke koji u budućnosti mogu da budu okosnica reprezentacije. U Ligi nacija je na sebe pažnju skrenuo Nikola Brborić, na SP mladi libero Stefan Negić je igrao hrabro. Tu su i Kulpinac, Ristić, Veljko Mašulović, Nikolić, Kokeza...Jasno je i da mnogi klubovi moraju da se ugledaju na Vojvodinu i forsiraju mlade igrače. Jer, bez prave konkurencije u timu nema ni jake reprezentacije.

Raspored

ČETVRTFINALE

Sreda - 24. septembar

Italija - Belgija 3:0

Poljska - Turska u toku

Četvrtak - 25.septembar

Češka - Iran 9.30

Bugarska - SAD 14.00

POLUFINALE

Subota - 27.septembar

Polj/Tur. - Italija

Iran/Češka - Bug/SAD

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28.septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VISOKA DELEGACIJA IZ RUSIJE U POSETI BEOGRADU: Važan sastanak u prestonici Srbije
Ostali sportovi

0 0

VISOKA DELEGACIJA IZ RUSIJE U POSETI BEOGRADU: Važan sastanak u prestonici Srbije

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ugostio je danas u Olimpijskoj kući u Beogradu predsednika Ruske studentske sportske unije i prvog savetnika predsednika Olimpijskog komiteta Rusije, Sergeja Kriukova, kao i izvršnog direktora Studentske košarkaške asocijacije Rusije, Andreja Guljakina. Sastanku su prisustvovali i generalni sekretar OKS Đorđe Višacki, kao i izvršni direktor Damir Štajner.

24. 09. 2025. u 15:05

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)