POVRATAK U REALNOST: Odbojkaši su ispunili cilj, ali nisu uspeli da nadmaše sebe na Svetskom prvenstvu na Filipinima

CILj su ostvarili, ali su sebe razočarali. Odbojkaši su u osminifinala 21. SP na Filipinima naleteli na iranski zid i ranije nego što su želeli vraćaju se kući. Bio je to i sudar sa istinom i povratak u realnost. Jer, "orlovima" pre šampionata nisu davane velike šanse, zadatak je bio da izbore nokuat fazu, što su i ostvarili. Nisu uspeli da nadmaše sebe, sada su deseti na planeti, jedan stepenik niže u odnosu na 2022. u Poljskoj i Sloveniji.

FOTO: FIVB

Turnir je, kao i celo leto, za Marka Ivovića i drugove bio turbulentan. Posle startnog poraza od Češke (3:0) bili su otpisani. Puleni Georga Krecua su u grupi H uspeli da se uzdignu, da zablistaju protiv Kine (3:0) i naročito Brazila (3:0), izbore osminufinala, sa realnim šansama da stignu do polufinala. Preko noći su ambicije porasle, verovalo se da su bolji i od Irana i od Češke. Nažalost, nisu imali ni snaga ni daha da izdrže maraton sa Irancima, pali su u taj-brejku i veoma teško podneli eliminaciju. Za sve njih je to bio težak poraz, san o podvigu, medalji se na bolan način ugasio.

Ali, da bi napravili podvig neophodno je pobeđivati bolje od sebe ili makar sebi ravne. I igrati odlično u kontinuitetu kako bi se došlo do trofeja. Nažalost "orlovi" za to nisu imali snage, što se videlo protiv Irana, koji se u grupi A provukao protiv Filipina. Na neki način bila je ovo i repriza osminefinala SP 2022, kada su Srbi u mnogo jačem sastavu bili sigurni u grupi, a onda naleteli na Argentinu, koja je u minut do 12 izborila nokaut fazu, i - izgubili. Iz tog tima na ovom SP igrali su Jovović, Perić, Nemanja Mašulović i Todorović, dok je kapiten Ivović došao povređen kako bi bio uz ekipu.

Ne zaboravimo da se naša selekcija celo leto mučila. Kujundžić zbpg povrede nije igrao Ligu nacija, Perić je pomogao koliko je mogao, Jovović je preskočio jedan vikend i tek su na poslednjem turniru u Ljubljani izborili opstanak. Problemi "orlove" nisu mimoišli ni na pripremama za SP. Ivović je došao povređen, libero Ristić je morao da se povuče iz reprezentacije, a iskusni bloker Krsmanović je par dana uoči puta odustao od odlaska na SP.

Zato niko u našem taboru nije mogao da kaže koliko mogu na šampionatu, bilo je bitno da se prođe grupa i posle šta uradi u nokaut fazi. I forma bila tempirana za startne duele sa Češkom i Kine, koje su doživeli kao velika finala. Čini se da je vrhunac bio protiv Brazila i da je kasnije došlo do blagog pada, koji je koštao pobede nad Iranom. Jer, dok su imali snage Srbi su se žestoko borili sa Irancima i vodili. Kada su ostajali bez daha, nije bilo pomoći sa klupe, jer je selektor Krecu očigledno odlučio da startna postava, koja je prvi put igrala zajedno, izgura šampionat do kraja.

Prave analize slede, ali je ohrabrujuće što smo ovog leta upoznali momke koji u budućnosti mogu da budu okosnica reprezentacije. U Ligi nacija je na sebe pažnju skrenuo Nikola Brborić, na SP mladi libero Stefan Negić je igrao hrabro. Tu su i Kulpinac, Ristić, Veljko Mašulović, Nikolić, Kokeza...Jasno je i da mnogi klubovi moraju da se ugledaju na Vojvodinu i forsiraju mlade igrače. Jer, bez prave konkurencije u timu nema ni jake reprezentacije.

Raspored

ČETVRTFINALE

Sreda - 24. septembar

Italija - Belgija 3:0

Poljska - Turska u toku

Četvrtak - 25.septembar

Češka - Iran 9.30

Bugarska - SAD 14.00

POLUFINALE

Subota - 27.septembar

Polj/Tur. - Italija

Iran/Češka - Bug/SAD

Termini mečeva su 8.30 i 12.30

NEDELjA - 28.septembar

Za bronzu 8.30

FINALE 12.30