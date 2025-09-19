Ostali sportovi

VATERPOLO: Novi Beograd načinio veliki korak ka plasmanu u Ligu šampiona!

Танјуг

19. 09. 2025. u 21:12

VATERPOLISTI Novog Beograda pobedom su započeli kvalifikacije za plasman u Ligu šampiona, nakon što su danas u prvom kolu kvalifikacione grupe A, koja se igra na bazenu SC "11. april", ubedljivo savladali francuski Eks An Provans rezultatom 23:10 (6:3, 5:0, 6:4, 6:3).

ВАТЕРПОЛО: Нови Београд начинио велики корак ка пласману у Лигу шампиона!

FOTO: M. Vukadinović

Ekipa trenera Petra Radanovića opravdala je ulogu favorita, od starta utakmice nametnula je jak ritam, pa dileme oko pobednika nije bilo.

U trijumfu Novog Beograda blistao je Vasilije Martinović koji je postigao sedam golova, a istakli su se Filip Janković, Dušan Trtović i Petar Vujošević koji su se po tri puta upisali u listu strelaca.

Drugi meč prvog kola igraju Primorac iz Kotora i Steaua iz Bukurešta.

U subotu su na programu utakmice drugog kola, a sastaju se: Primorac – Eks An Provans (17.30), Novi Beograd – Steaua (19.30).

Prema sistemu takmičenja dve prvoplasirane ekipe izboriće učešće u Ligi šampiona.

