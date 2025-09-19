RENOVIRANA POSADA! Srpski jedriličari počeli pripreme za SSL Gold kup

Jedriličarska reprezentacija Srbije počela je pripreme za učešće u kvalifikacijama za SSL Gold kup koje se održavaju u junu 2026. godine.

Foto: Jedriličarki savez Srbije

Nacionalni jedriličarski tim okupio se prvi put posle tri godine i na švajcarskom jezeru Nojšatel odradio je prvi zvanični trening i to zajedno sa timom Omana. Srpska jedriličarska reprezentacija dobila je četiri nova člana posade, a za vođenje treninga bio je angažovan inostrani jedriličar i trener sa bogatim iskustvom u ovoj klasi brodova, čije je znanje bilo dragoceno.

Treba istaći da su iz privatnih razloga sa priprema izostali taktičar Nikola Marjanović i kormilar Goran Stevanović, koji su stubovi naše posade. Njihov nedostak bio je očigledan, ali rezultati višednevnih treninga ohrabruju i ulivaju nadu, jer je napredak od prvog do poslednjeg dana bio evidentan.

Foto: Jedriličarki savez Srbije

SSL Gold Kup predstavlja svojevrsni Svetski kup u jedrenju, osmišljen da na jednom mestu okupi najbolje nacionalne timove sveta. Ovaj format donosi jedinstveno takmičenje u kome će se 56 zemalja, izabranih prema SSL rang listi, boriti za prestižan trofej.

Takmičenje se odvija na potpuno identičnim jedrilicama tipa SSL 47, sa maksimalno 11 članova tima, računajući i izmene, među kojima su i muškarci i žene. Evropske kvalifikacije održavaju se u Švajcarskoj, a veliko finale u Brazilu 2026. godine.

