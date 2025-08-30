NEMOĆNE BEZ TIJANE: Analiza - Odbojkašice Srbije nisu mogle bez najbolje igračice da prebrode osminu finala Svetskog prvenstva

MALO ko je uoči Svetskog prvenstva mogao da pretpostavi da će odbojkašice u Bangkoku stati već u osminifinala i oprostiti se od titule prvaka sveta. Poraz od Holandije (2:3) još peče, ali i zabrinjava saznanje da ova selekcija bez Tijane Bošković ne zna za pobedu u ovoj godini. Možda bi i sa kapitenkom bile eliminisane, ali odgovor na to pitanje nikada nećemo saznati.

FOTO: FIVB

Ne može se devojkama zameriti na borbenosti, htenju, upornosti, želji, ali u presudnim trenucima nisu imale ni snage, ni umeća, ni igračicu koja će osvojiti tu "jednu loptu" koja ne donosi samo set, već i pobedu. Ovog leta su čak sedam utakmica izgubile u taj-brejku, a ta njihova nesigurnost u petom setu videla se i protiv Holandije. Kada je trebalo da odigraju kao prave šampionke, postojale su nesigurnije, nepreciznije, tako da su Holanđanke relativno lako osvojile peti set i izborile četvrtfinale. Ne možemo da se otmemo utisku da je slično bilo i grupi protiv Japana - 1:3. Čini se da su u obe utakmice prokockale pobedu zbog grešaka u ključnim trenucima.

Sa Tijanom u terenu ekipa je bila drugačija, sigurnija, zahvaljujući njoj izboren je opstanak u Ligi nacija, osvojen turnir u Ženšenu... Onda se desio drugi set meča sa Kamerunom (3:0), nesrećan doskok, istegnuće zgloba desne noge i svima se smrklo u odbojkaškoj porodici. Strah da bez Boškovićeve neće biti onako kako se zamišljalo pokazao se opravdanim.

U našoj organizaciji moraju dobro da analiziraju ovu sezonu, da utvrde zašto nemamo drugog vrhunskog korektora, zašto posle odlaska Maje Ognjenović i Bojane Drče nemamo ni vrhunskog tehničara. Jer, sudbina reprezentacije ne sme da zavisi od jedne igračica ma koliko ona bila moćna na terenu. Moraju da se pozabave i klubovima, koji su baza reprezentacije i Saveza.

Ono što hrabri da smo ovog leta dobili Vanju Ivanović, da su Aleksandra Uzelac i Hena Kurtagić zvezde u usponu... Uostalom to je ono što i motiviše prekaljenog selektora Zorana Terzića da istraje u stvaranju novog tima.

- Nismo navikli da u ovoj ranoj fazi odlazimo sa svetskoh prvenstava. Da ne pominjem izostanak Tijane Bošković, ali protiv Holandije su igrali čak i bolje nego što sam očekivao. U svemu smo ih nadigrali, a utakmicu izgubili zbog grešaka. Naše je da radimo na tome, da se nerviramo. Ali, moramo da shvatimo da je to proces koji traje neko vreme. Igračice od 20 godina koje prvi put igraju za reprezentaciju, a nosioci su igre, to je najveći problem, logično je da prave greške u određenim momentima. To je normalno - istakao je za OSSRB Terzić.

I pored rezultatskog neuspeha na Tajlandu naš najtrofejniji trener podvukao da je zadovoljan igom devojka, od turnira u Kini do paklenog duela sa Holandijom, uz opasku da su protiv Japana odigrale loše.

- Mislim da je ova ekipa odigrala najbolje što može u ovom momentu. Žal ostaje za tim što se desilo protiv Kameruna, ali to se dešava u sportu. Rekao samo devojkama posle meča sa Holandijom da je ekipa pokazala da ima dobar potencijal i da se na nekim narednim akcijama od nas očekuju medalje - podvukao je Terzić.

Uzelac: Dale smo maksimum

ALEKSANDRA Uzelac je vukla ekipu protiv Holandije, nije se predavala u petom setu ni kada je bilo 7:13. Na kraju je teško podnela eliminaciju sa SP.

- Mogu da kažem da smo dale maksimum. Neće ostati utisak posle utakmice: "Jao mogle smo bolje". Igrale smo maksimalno, trudile se. Jeste teško bez Tijane. Falila nam je u teškim momentima da ona budu sa nama. Učinile smo sve da izborimo četvrtfinale, da idemo na medalji. Bilo je veoma teška. I Holanđanke su igrale izuzetno, branile su se, borile, kao i mi. Žao mi je, ali dale smo stvarno svoj maksimum - naglasila je suznih očiju za OSSRB Aleksandra Uzelac.