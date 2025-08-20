UKRAJINA ZATEČENA: Još jedna njena velika sportska zvezda uhvaćena u dopingu! Odmah počele i teorije zavere!

Mihailo Mudrik, fudbaler Čelsija koji je za skoro 100 miliona evra doveden u taj klub, nije jedini ukrajinski sportski as koji je ovih dana optužen od strane nadležnih sportskih organa da je koristio doping.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, ukrajinska atletičarka Marina Beh-Romančuk (30) suspendovana je na četiri godine nakon pozitivnog doping testa, saopštila je Jedinica za integritet atletike (JIA).

Aktuelna svetska vicešampionka bila je pozitivna na testosteron u uzorku urina, uzetom van takmičenja u decembru 2024. godine.

Ukrajinka je negirala da je uzimala testosteron, ali nije mogla da objasni njegovo prisustvo u uzorku, saopštila je Jedinica za integritet atletike.

„Odbila sam da potpišem bilo kakva dokumenta koja su zahtevala da priznam krivicu jer sam iskrena osoba i moja čovečnost i dostojanstvo su mi važni“, objavila je ona na Instagramu.

Osvojila je dve medalje na dosadašnjim šampionatima planete.



„Danas moram da donesem tešku odluku. Više ne mogu da se borim na dva fronta, za svoje dobro ime pred Jedinicom za integritet atletike i za svoju budućnost u ličnom životu. To je neverovatno iscrpljujuće, posebno emocionalno, i utiče na moje zdravlje... pa sam odlučila da napravim pauzu kako bih se fokusirala na porodicu i svoje zdravlje“, dodala je ona.

Beh-Romančuk je osvojila srebro u troskoku na Svetskom prvenstvu 2023. u Budimpešti i srebro u skoku u dalj na Svetskom prvenstvu 2019. u Dohi. Takođe ima evropsko zlato u troskoku 2022. u Minhenu.

Neki od poznatih ukrajinskih aktivista na internetu smatraju da je možda u pitanju ruski hibridni rat, jer "ni Mudrik, ni pomenuta atletska zvezda ne spadaju u one koji bi posegnuli za dopingom", a opet, u njihovim uzorcima on je pronađen.

🚨 Ukrainian star athlete Bekh-Romanchuk disqualified for 4 years over doping



Marina Bekh-Romanchuk, one of Ukraine’s leading track and field athletes, has been handed a four-year suspension for doping violations, sidelining her until May 2029.



But this isn’t the first shock.… pic.twitter.com/6BZSrGFZAr — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) August 19, 2025

