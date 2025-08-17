A POSLE SKANDALA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Srpkinje igrale protiv muškaraca, a onda su doživele ovo

Najnovije sportske vesti su - prilično neverovatne.

FOTO: FIVB

Stižu sa Svetskog prvenstva u odbojci za igračice do 21 godine i tiču se Srbije.

Podsetimo, pre nekoliko dana je u grupnoj fazi naša juniorska reprezentacija poražena od Vijetnama i...

Ispostavilo se potom da su naše odbojkašice igrale (i) protiv muškaraca.

Skandal je otkriven tek posle tog meča, pa je svetska kuća odbojke, upakovavši to u reči "da su prekršena pravila o transrodnim osobama", izbacila Vijetnam sa Svetskog prvenstva.

Ruski mediji su potom obelodanili da su "dva mušarca 'švercovana' u vijetnamskoj selekciji kao devojke", a to je otkriveno tek pred sam kraj nadmetanja po grupama.

A dok možete da pogledate fotografije Vijetnamki (i Vijetnamaca) sa utakmice protiv Srbije, ispod toga se nalazi i šta se desilo potom sa srpskim odbojkašicama na ovom "U21" Svetskom prvenstvu.



Juniorke Srbije eliminisane u osmini finala, sledi meč sa Hrvatskom!

Ženska juniorska reprezentacija Srbije (do 21. godine, igračice rođene 2005. i mlađe) okončala je 23. Svetskog prvenstva u Surabaji u Indoneziji - na 14. mestu.

Naizgled slabo za zemlju aktuelnih svetskih šampionku, ali...

Imajući u vidu kroz šta je sve prošla naša ekipa, na doživljenom stresu joj se svakako nema šta zameriti.

Srbija je, naime, u grupi zauzela treće mesto i trebalo je u osmini finala da igra protiv Italije, ali je onda odjednom Vijetnam bio diskvalifikovan, odnosno, sve utakmice, osim kada je reč o poslednjoj koju je taj tim igrao - registrovane su službenim rezultatom 3:0, pošto je "prekršio FIVB regulativu u vezi sa nastupom transrodnih osoba".

Tako su umesto protiv Italijanki naše reprezentativke naprasno morale da igraju protiv Turkinja i - izgubile su u toj osmini finala.

Turkinje slave trijumf nad Srbijom i plasman u četvrtfinale U21 Svetskog prvenstva za odbojkašice FOTO: FIVB

Turska je pobedila Srbiju prilično ubedljivo - bilo je 0:3, po setovima 14:25, 23:25, 10:25.

Naša nacionala selekcija, čija je selektorka Marijana Boričić, izgubila potom u razigravanju od Hrvatske sa 3:0, pa sa 3:0 pobedila Portoriko, da bi danas u meču za 13. mesto izgubila od Koreje sa 3:0, po setovima 25:20, 25:18 i 25:22, posle 77 minuta igre.

Kapiten Mihajlović osvojila je u tom, završnom meču, 12 poena, Ristanovićeva 10, Skojačijš šest, Đačić i Gagić po 5, Simovski 3, a po jedan Vrcelj i Stojanović, dok su bez poena ostale Korolija, Ćirić, Stanković i libero Žigić.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju