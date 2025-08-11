Ostali sportovi

SRBIN JE SVETSKA ZVEZDA! Planeta priča o ovom UFC nokautu (VIDEO)

11. 08. 2025. u 19:30

Srbija ima MMA borca koji privlači sve veću pažnju svetske javnosti.

Screenshot / Instagram

U pitanju je 32-godišnji Uroš Medić.

Jedan od najboljih srpskim MMA boraca ostvario je novu pobedu u UFC-u nakon što je nokautom u prvoj rundi pobedio Gilberta Urbinu u Las Vegasu.

Kako ističe "Avaz", Medić se našao u problemima na samom startu jer ga je Urbina odmah u prvoj razmeni poslao na pod, no udarac nije bio dovoljno snažan da bi srpski borac izgubio prisebnost.

Brzo se oporavio i uzvratio udarcima - prvo je pogodio Urbinu rukom, a potom i kolenom, no, Amerikanac je uspeo da ostane na nogama.

Ne zadugo.

Jer, nije prošlo dugo - a nije više bilo spasa za Urbinu: Medić je snažnim levim direktom pogodio američkog borca u bradu, a ovaj je pao "kao sveća". Sudija je odmah prekinuo borbu i meč je bio gotov za 63 sekunde. 

Pogledajte i sami video-snimak tog nokauta:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Triangle TV (@triangle.tv)

Ova pobeda bila je 11. u Medićevoj profesionalnoj MMA karijeri, od čega je pet trijumfa ostvario u UFC-u, dok ima tri poraza u najjačoj svetskoj promociji.

BONUS VIDEO: Sudija morao da uspava MMA borca

