SRBIN JE SVETSKA ZVEZDA! Planeta priča o ovom UFC nokautu (VIDEO)
Srbija ima MMA borca koji privlači sve veću pažnju svetske javnosti.
U pitanju je 32-godišnji Uroš Medić.
Jedan od najboljih srpskim MMA boraca ostvario je novu pobedu u UFC-u nakon što je nokautom u prvoj rundi pobedio Gilberta Urbinu u Las Vegasu.
Kako ističe "Avaz", Medić se našao u problemima na samom startu jer ga je Urbina odmah u prvoj razmeni poslao na pod, no udarac nije bio dovoljno snažan da bi srpski borac izgubio prisebnost.
Brzo se oporavio i uzvratio udarcima - prvo je pogodio Urbinu rukom, a potom i kolenom, no, Amerikanac je uspeo da ostane na nogama.
Ne zadugo.
Jer, nije prošlo dugo - a nije više bilo spasa za Urbinu: Medić je snažnim levim direktom pogodio američkog borca u bradu, a ovaj je pao "kao sveća". Sudija je odmah prekinuo borbu i meč je bio gotov za 63 sekunde.
Pogledajte i sami video-snimak tog nokauta:
Ova pobeda bila je 11. u Medićevoj profesionalnoj MMA karijeri, od čega je pet trijumfa ostvario u UFC-u, dok ima tri poraza u najjačoj svetskoj promociji.
