"KO IZAĐE POSLEDNJI NEK UGASI SVETLO": Drama u Banja Luci, Borac neće igrati finale Kupa BiH?

Nastup Rukometnog kluba Borac na finalu Kupa BiH u Ljubuškom narednog vikenda je i dalje neizvestan, saopštili su iz Republike Srpske.

Foto: RK Borac Banjaluka Fejsbuk

Naime odluku o tome doneće Upravni odbor kluba koji će da zaseda večeras.

Odluku će klub da saopšti na pres konferenciji koja će biti sutra u 11 časova.

-Na konferenciji za medije će biti prisutni svi igrači i igračice RK i ŽRK Borca, predsednik Rukometnog saveza Republike Srpske te predsednici oba kluba. Do tad ćemo doneti zajedničku odluku o odlasku ili neodlasku ekipe na F4 kupa BiH. Ovo je poslednji apel nadležnim institucijama za pomoć. Neodlazak nije naš blam nego onih koji bi trebali da se brinu o vrhunskom sportu a ne brinu se, te su nas sveli na prosjačenje i puko preživljavanje sa godišnjim budžetom koji je 3 puta manji od prosečne ekipe iz Federacije čiji gradovi u isto vrijeme imaju po 5 puta manji budžet od Banja Luke. To znači da je svugde sport i rukomet bitan a samo kod nas ne. U prošlosti smo iskrenu i pravu pomoć imali samo od Predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i to ću uvek javno reći i zahvaliti se ali ima li još iko u ovom gradu da iskreno voli sport i da je spreman da pomogne? Ko zadnji izađe neka ugasi svjetlo - rekao je Darko Savić, predsjednik Rukometnog kluba Borac.

