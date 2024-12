OKUPLJANJE RUKOMETAŠA SRBIJE PRED TURNIR U RUMUNIJI: Sledi dvomeč sa Mađarskom

Rukometaši Srbije će od 2. do 6. januara naredne godine nastupiti na Kupu Karpata sa selekcijama Gruzije, Turske i Rumunije.

Foto: Profimedia

Muška rukometna reprezentacija Srbije okupila se u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi uoči Kupa Karpata u Rumuniji i prijateljskih mečeva sa Mađarskom.

Srbija će posle turnira u Rumuniji odigrati dva prijateljska meča protiv Mađarske. Prvi meč između Srbije i Mađarske na programu je 8. januara u Somboru, a potom će se dve selekcije dva dana kasnije sastati u Segedinu.

- Za mene je mnogo važno da ovde uvek budem sa momcima. Igram jako tešku sezonu u klubu, mnogo je utakmica na više frontova. Velika su očekivanja od mene, ali mi je baš prijalo što sam dobio gotovo dve nedelje slobodno, da odmorim i glavu i telo. Drugačija je energija kada god sam sa reprezentacijom, družimo se, treniramo zajedno i tome se uvek radujem - rekao je srpski rukometaš Dragan Pešmalbek - preneo je zvanični sajt RSS.

U Staru Pazovu doputovao je i golman nemačkog Štutgarta Luka Krivokapić.

- Igrao sam dve utakmice pre tri godine, protiv Makedonije i evo me sada ponovo tu. Bio sam kod kuće, iznenadio sam se pozivu i svakako veoma obradovao. Odmah sam sutradan seo u auto i eto me danas ovde. Bio sam u top formi početkom godine u Španiji, trebalo mi je malo vremena potom da se naviknem na Nemačku, to je najbolja liga na svetu. Dobro sam igrao i dobro se osećam, a nagrada za to je stigla i u vidu ovog poziva. Igrati za reprezentaciju je velika čast - rekao je Krivokapić.

Rukometaš Metaloplastike Mateja Dodić izjavio je da se raduje što će debitovati za reprezentaciju Srbije.

- Svakoga dana radim sa ciljem da zaslužim dres reprezentacije Srbije otkako sam počeo da treniram rukomet, to je jedan od glavnih ciljeva u karijeri. Reprezentacija je kruna i zato se mnogo radujem što sam ovde. Potrudiću se da opravdam poverenje selektora, iako su pred nama prijateljske utakmice, bićemo maksimalno fokusirani sa željom da pobedimo - naveo je Dodić.

Mladi bek Dinama Leo Feješ još uvek nastupa za juniorsku selekciju Srbije.

- Za mene je ovo san, još imam tremu kada se rukujem sa starijim momcima, koje sam gledao na televiziji, a sada imam priliku da igram i treniram sa njima. Žao mi je što nisam imao priliku da ostanem na prazničnom ručku sa porodicom, ali ovakve prilike se ne propuštaju. Imam veliku podršku familije, majka je bila rukometašica i kada je čula, to je bilo i ostvarenje njenih snova, sigurno je i zaplakala. Svestan sam konkurencije na svojoj poziciji, veliki broj vrhunskih igrača je već tu, što mlađih, što starijih, ali ja imam samopouzdanja i verujem da uz mnogo rada mogu da se izborim za svoju poziciju u budućnosti - istakao je Feješ.

