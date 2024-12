EUFORIJA NA NOVOM BEOGRADU! Slobodan Soro nakon trofeja: Živko, svaka čast!

Predsednik VK Novi Beograd Slobodan Soro istakao je veliku zahvalnost vaterpolistima, članovima stručnog štaba i treneru Živku Gociću što su doneli još jedan trofej u vitrine kluba.

Foto: VK Novi Beograd

Vaterpolisti Novog Beograda minulog vikenda osvojili su trofej Kupa Srbije, pošto su u finalu završnog turnira u Šapcu pobedili Crvenu zvezdu (7:6), a prethodno su u polufinalu nadigrali Radnički iz Kragujevca (11:9).

Za Novobeograđane je ovo drugi trofej Kupa u istoriji kluba, pošto su odbranili pehar u ovom takmičenju osvojen prošle godine.

- Trener Gocić mi je rekao jedan podatak, koji zvuči neverovatno, a to je da smo na utakmici protiv Crvene zvezde u finalu imali 28 udaraca na gol, a Zvezda 12. Na kraju je utakmica završena jedan razlike za nas i izuzetno je bilo napeto do samog kraja. To pokazuje koliko ovim momicima nije bilo lako. Ali, bili su dovoljno jaki i spremni na sve što ih čeka u toj utakmici", rekao je Slobodan Soro na konferenciji za medije.

Posebnu zahvalnost uputio je šefu stručnog štaba - Živku Gociću.

- Moram da izdvojim Živka, da mu se zahvalim na tome što je za kratko vreme sklopio tim i grupu koja izuzetno lepo izgleda i diše kao jedan. To mi se najviše dopada. Na početku sezone sam spominjao da nam je želja da dobijemo neku novu i prepoznatljivu igru, što će krasiti ekipu Novog Beograda. I mislim da smo blizu toga. Na ovom turniru u Šapcu, u odnosu na prošlu godinu, bili smo bez desetorice igrača koji su osvojili Kup prošle godine. To su stvari koje treba istaknuti i spomenuti", rekao je Soro i dodao:

- Sezona se nastavlja, a ovaj pehar nam je veliki podstrek. Već danas putujemo u Hanover, čeka nas Liga šampiona, a u subotu Jadranska liga, teško gostovanje u Zagrebu. Igrači su svega svesni, a moja želja je da što pre zaboravimo na pehar i da nastavimo tamo gde smo stali i da vidimo koliko možemo da narastemo do kraja sezone i koji su naši krajnji dometi - poručio je Soro.

Trener Živko Gocić bio je ponosan na svoje izabranike, koji su pokazali šta znači borbenost i želja.

- Što tiče trofeja u Kupu, mislim da smo dosta toga rekli, ali još jednom da se zahvalim momcima, na radu i požrtvovanju, borbi, želji, na činjenici da kada utakmica ne ide dobro, da se ne mirimo sa porazom. Vrlo često pored ne baš najbolje igre, voljni momenat nas gura napred i vodi do pobede. Svaka čast, momci, čestitam. Hvala i ljudima iz kluba koji su nam omogućili sve uslove koji nas vode do ovakvih rezultata. Hvala i mom stručnom štabu koji mi je 24 sata na raspolaganju, koji se trudi da ovi momci imaju najbolju negu i sve ostalo što im je potrebno. Srećni smo i zadovoljni zbog trofeja. Bitan pehar za nas, ali tek je decembar, još je izazova ispred nas. Stavićemo ovaj pehar visoko na policu da nas podseti koliko smo se trudili. Nove ambicije su ispred nas i moramo da se ponašamo u skladu sa tim - rekao je Gocić.

On se potom osvrnuo i na činjenicu da je njegova ekipa neporažena od početka sezone i već je nanizala 16 trijumfa.

- Pravo da vam kažem, nisam ni razmišljao o tom pobedičkom nizu. Da smo izgubili u polufinalu ili finalu, ne bi nam značilo to što smo pobedili 15 utakmica pre toga. To je svakako pozitivna stvar za nas, ali moglo je to da izgleda i drugačije. Bilo je nekoliko utakmica gde smo bili blizu poraza, ali su nas voljni momenat i želja gurnuli ka pobedi. Kako kažu za konjičke trke, najbolji konj je onaj koji najbolje trči u finalu. Do finala treba doći nekako, a pravi konj trči najbolje kada je najpotrebnije - rekao je Gocić i obrazložio šta očekuje od tima u nastavku sezone.

- Verujem u ovu ekipu, znam na šta su momci spremni i koliko mogu. Imamo potencijal, u odnosu na prethodne godine imamo podmlađen sastav, ali to ne znači manji kvalitet, već je manje iskustvo. Imamo momke koji su prvi put igrali finale u životu na seniorskom nivou. Kroz utakmice i treninge rastemo, stičemo iskustvo i nadamo se da će sve to biti još bolje kada dođu neka nova finala", jasan je Gocić.

Kapiten Miloš Ćuk ističe da je prvi pehar u sezoni došao kao rezultat velikog rada i truda, koji je ekipa uložila od trenutka kada se okupila u avgustu.

- Vredno smo radili i borili se da dođemo do ovog trofeja, svi imamo jasnu sliku da smo na dobrom putu i da je sve ono što smo pričali na početku sezone ostvarivo. Sigurno je da ćemo nastaviti još jače da radimo, da u nastavku sezone bude još ovakvih rezultata - rekao je Ćuk.

Kapiten Novog Beograda veruje da će im pobednički niz od 16 pobeda značiti i u nastavku takmičenja u Ligi šampiona.

- Mnogo znači, pre svega na polju samopouzdanja. Mislim da je to za ovako mladu ekipu, ne računajući mene, veoma bitno. Ovaj trofej će nam pomoći za buduće utakmice. Sezona je praktično tek počela, mnogo toga je pred nama, ono pravo tek predstoji. Slede teže utakmice, jer sve ekipe su uigranije. Biće teže, ali imao trofej, imamo signal da smo na pravom putu i verujem da će nam svima značiti - zaključio je kapiten Novog Beograda.

