SVI SU OSTALI ZATEČENI! Otkriveno da li je Mihael Šumaher bio na venčanju ćerke Đine

Svetski mediji danima su brujali o tome da je Mihael Šumaher bio na venčanju svoje ćerke Đine na Majorki.

Ali, to po svemu sudeći, to je bila lažna vest. Porodica se već godinama trudi, od nesreće na skijanju, da što manje informacija o Šumaheru izađe u javnost. Svi su bili u šoku kada se pojavila vest da je bio na venčanju, ali Džoni Herbert kaže da to nije istina.

- Uvek je zatvoreno sve oko njega. Najnovije glasine su da je bio na venčanju ćerke, ali nažalost, koliko ja shvatam, to je bila potpuno lažna vest i nema ni trunke istine u tome - rekao je Britanac koji je vozio za Beneton, Tajrel, Lotus, Ližije, Zauber, Stjuart i Jaguar tokom 11 godina u Formuli 1.

Podsećamo da je nedavno i ugledni neurohirurg Jusi Posti potvrdio da je nemoguće da je Mihael bio na venčanju ćerke.

- Sve ukazuje na to da se ne oseća dobro. Kao bolesnici na krevetu, većina ljudi postaje toliko slaba i nepokretna da ih više nije moguće izvući iz kreveta posle toliko godina. On je verovatno u istom stanju poslednjih deset godina. Sumnjam da se išta iznenada promenilo u ovoj fazi. Pacijenti oporavljaju ono što mogu oporaviti do dve godine, a onda se obično utvrđuje nivo oporavka. U suštini, ove vrste pacijenata su u najboljem slučaju eksperimentalni modeli - kaže Finac o oporavku od trauma poput one koju je Šumi doživeo.

Nekadašnji prvi čovek Formule 1 Žan Tod jedan je od retkih koji ima pristup Šumaheru, koji može da ga poseti. On je istakao da je Šumaher drugačiji, ali da mu ne nedostaje jer provodi vreme sa njim.

- Mihael je ovde, tako da mi ne nedostaje. Ali on jednostavno nije više isti Mihael koji je bio. Drugačiji je i sjajno je zbrinut od strane svoje žene i dece koji ga štite. Njegov život je sada drugačiji i ja imam privilegiju da delim trenutke sa Mihaelom. To je sve što imam da kažem - rekao je Tod.

Šumaher (53) je 29. decembra 2013. godine doživeo tešku povredu glave na skijanju u Francuskoj. On je odmah prebačen u bolnicu u Grenoblu gde je hitno operisan, a zatim je šest meseci proveo u komi. Njegov oporavak je potom nastavljen u Lozani, pre nego što je u septembru 2014. prebačen na kućno lečenje u švajcarskom Glandu.

Pravih informacija o njegovom stanju i dalje nema, pošto se njegova porodica retko oglašava. Šumaher je sedam puta bio šampion u F1, a ostvario je 91 pobedu u ovom takmičenju. Vozio je za ekipe Džordana, Benetona, Ferarija i Mercedesa. Poslednju trku u F1 vozio je u novembru 2012. za Veliku nagradu Brazila.

