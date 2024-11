MAKS ZADAJE MAT U LAS VEGASU: Bliži se kraj trke u Formuli 1

MAKS Ferštapen je zadao šah, a uskoro će to biti i mat. Briljantnom vožnjom na "Interlagosu", Holanđanin je napravio ogroman korak ka četvrtoj uzastnoj kruni. Ona bi najbrže mogla da stigne 24. novembra na VN Las Vegasa. Ukoliko pobedi u gradu greha i kocke, bez obzira na rezultat Landa Norisa, vozač Red Bula prigrabiće četvrtu uzastopnu krunu. U slučaju da ne slavi, imaće još dve šanse, u Kataru i u Abu Dabiju.

FOTO: Tanjug/AP

- Ovo je bilo neverovatno. Trijumf je izuzetno bitan, jer sam očekivao da ću opet izgubiti bodove u odnosu na Landa. Do kraja šampionata samo želim čiste trke. Bez ikakvih incidenata i kazni. Ne mislim o osvajanju pehara što je pre moguće. Cilj je da prođem bez problema - zna Ferštapen šta mu je prioritet.

Očaravajuća vožnja Maksa nikoga nije ostavila ravnodušnim. Retki su trijumfi sa skoro začelja karavana. Poslednji koji je stigao do prve pozicije sa 17. mesta bio je Kimi Raikonen, davne 2004. na VN Japana.

Uz to, Maks je postao prvi vozač u istoriji "cirkusa" koji je pobeđivao sa deset različitih startnih pozicija. As "bikova" je do pehara stizao sa prve, druge, treće, četvrte, šeste, sedme, devete, desete, 14. i sada 17. pozicije. Poređenja radi, bivši vozač i četvorostruki prvak Sebastijan Fetel nikada nije okusio pobednički šampanjac kada je startovao ispod trećeg mesta.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.