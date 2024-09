RUSIJA JE TEK SAD U ŠOKU! Ameri otkrili: Svetski moćnici sakrili ključni doping-dokaz koji bi spasao "rusko čudo od deteta"!

RUSIJA i Ukrajina su i dalje u centru pažnje svetske javnosti zbog rata koji se odvija od februara 2022, ali jedan događaj, koji je spadao u najvažnije vesti neposredno pred izbijanje tog sukoba, sada je dobio nastavak. I to prilično šokantan za Ruse. Pogotovo što je otkriće - američko.

FOTO: Tanjug/AP

Prva od dve stvari koje su zaprepastile Ruse





U prvobitnom obrazloženju je samo bilo navedeno da "Valijeva nije uspela da dokaže (kao što je tvrdila, prim. prev.) da je slučajno uzela nedozvoljnu supstancu (trimetazidin, poznatiji kao TMZ) koja je pronađena u uzorku koji je bio pozitivan na doping testiranju".

Naravno, izazvalo je to bes ruske javnosti, koja je čekala malo duže objašnjenje, a od besnih reakcija javili smo vam najpre za onu - najbesniju:

Verovatno najpoznatija osoba među trenerima umetničkog klizanja na svetu, žena koja je "stvorila" mnoge istinske zvezde ovog sporta, Tatjana Tarasova, ovako je prokomentarisala odluku Suda za sportsku arbitražu:

"Prokletnici i prestupnici. Proklinjite ih sve, svinje pogane... Sav bes prema našoj zemlji izlili su na jednu devojčicu", nije štedela reči Tarasova.

Ali, ovog četvrtka usledila je...

Druga stvar koja je zaprepastila Ruse: Šok-otkriće Amerikanaca!

Kako javlja američka novinska agencija Asošijejted pres, čelnici Svetske antidoping agencije (VADA) urgirali su da Sud za sportsku arbitražu (CAS) ne uvrsti u dokaze eksperiment kojim je potvrđena odbrana Valijeve u pomenutom doping-procesu.

Ali, krenimo redom, da bi se stiglo do toga - otkud američkoj novinskoj agenciji informacija da je zataškivanjem ključnog dokaza nova zvezda svetskog sporta izbačena iz sporta na čak četiri godine.

Glavna odbrana (za koju postoji dokaz - koji nije uvršten u postupak)

Valijeva je CAS-u tvrdila da ne zna kako je nedozvoljenu supstancu TMZ unela u svoje telo, ali da to mora biti da je bilo putem dezerta ("smuti" od jagoda) koji joj je njen deda pripremio na istoj dasci za seckanje na kojoj je seckao svoj lek.

CAS je odlučio da diskvalifikuje maloletnu Valijevu kao odraslu osobu, jer ova umetnička klizačica nije mogla da dokaže da nije namerno prekršila pravila.

Druga tvrdnja odbrane: Sabotaža?

Kako su javili ruski mediji, Kamila Valijeva je tokom suđenja u Lozani iznela još dve mogućnosti kako to da je u njenom telu završila nedozvoljena supstanca.

Pored pomenute osnovne odbrane, Valijeva je preko svojih branilaca navela da je, kao druga mogućnost, možda uzela nedozvoljenu supstancu putem nekog aditiva za hranu koji je TMZ-om, mimo svih očekivanja, bio kontaminiran. A kao treću mogućnost navela je - sabotažu, tj. da joj je neko namerno, u trenutku koji mu je odgovarao, ubacio spornu supstancu u ono što je jela, kako bi se desilo upravo ovo što se i desilo: velika suspenzija i bruka za ruski sport.

Šok-otkriće Asošijejted presa: Eksperiment i zakulisne radnje čelnika VADA





RUSADA je želela da se raspitala da li postoji mogućnost naučnog dokazivanja pomenute teorije da je seckanje tablete stvarno moglo da dovede do potonje kontaminacije uzorka.

Soži je obavio eksperiment, a rezultate poslao i VADA i RUSADA.

Asošijejted pres je saznao šta se potom desilo:

Generalni direktor VADA Olivije Nigli je šefu Obaveštajno-istražnog odeljenja te organizacije, Ginteru Jangeru, poslao poruku u kojoj je, pored ostalog, pisalo:

"Ginter, imamo veliki problem. Kako to da je (bivši direktor antidoping laboratorije, Marsijal) Soži uradio eksperiment za Valijevu, koji je za rezultat dobio nešto što joj super-odgovara? Ako RUSADA to poželi da uzme, mi apsolutno ne bismo nikako smeli da budemo umešani u to... Ovo bi bio veliki problem da mi budemo umešani u takvo mišljenje koje bi se koristilo na sudu. Moramo da to zaustavimo pod hitno!", piše AP.

I, nekim "čudom" - laboratorijski dokaz, kojim je potvrđeno da je moguće seckati lek, a potom, istim priborom pripremiti i "smuti", te da takav sled događaja dovede do toga da osoba koja pije smuti - može da ima u sebi tragove supstance koja čini seckani lek... uopšte se nije pojavio u sudskom procesu.

CAS je, prosto, u presudi naveo da je "u ravni sa nemogućim da sportista elitnog nivoa ponese dezert od jagoda sa sobom kroz Rusiju i to koristi u takmičarskom periodu" (ovo "kroz Rusiju" misli se na tvrdnju Valijeve da je u ručnom frižideru ponela smuti u voz kojim je iz Moskve išla u Sankt Peterburg).

Iako se baš to desilo, i iako je naučni eksperiment pokazao da će tragovi leka ostati u napitku u dovoljnoj količini da osoba koja ga pije - može da padne na doping-testu, pomenuti dokaz uopšte nije uzet u obzir, otkrio je Asošijejted pres u senzacionalnoj priči o zatakaškavanju dokaza od strane čelnika VADA.

Podsetnik: Šta se potom desilo sa novom zvezdom ruskog i svetskog sporta?

Podsetimo, u januaru 2022. je, tokom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, čuda na ledu činila tada 15-godišnja ruska klizačica Kamila Valijeva, koja je bila zaslužna što je njena reprezentacija osvojila ekipno zlato. Zato se jedva čekao novi nastup senzacionalne devojčice, i to u pojedinačnoj konkurenciji.

Međutim, usred Igara, a posle njenih bravura u ekipnoj konkurenciji, odjednom se pojavila informacija da je "još u decembru ona pala na doping testu, te da je, istini za volju, samo prvi (od dva uzorka) bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu".

Rusija je, naravno, plasiranje te vesti usred olimpijskog nadmetanja doživela kao udar na sebe. Naročito je ruskoj javnosti teško padalo to što je usred Olimpijskih igara Valijeva na suđenju, koje je Sud za sportsku arbitražu iz Lozane organizovao u samom Pekingu, ona morala sedam sati da daje izjavu (neposredno pred željeni nastup u finalu pojedinačne konkurencije). Mada je, ruku na srce, to suđenje bilo prilično profesionalno i brzo organizovano, a odluka da se 15-godišnjakinji dozvoli da se bori za novu medalju bila pravedna i pravovremena, inače bi još tada usledila diskvalifikacija.

Naravno, ostavilo je sve to traga na ovoj mladoj sportistkinji, koja je pala na zagrevanju, potom umalo na ledu završila i prilikom prvog takmičarskog skoka, ali u "velikom finalu" nije izdržala pod tim teretom. Triput je pala i, sasvim očekivano, ostala bez visokih ocena. A time i bez medalje.

Borbu za olimpijski presto je završila potpuno skrhana. Dobila je, za nju skromna, 141,93 boda za "slobodan nastup", što je bio peti rezultat za taj segment, a to je uz onaj iz slobodnog programa (82,16) bilo dovoljno tek za četvrto mesto na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.

I priča je tada trebalo da se privede kraju. Valijeva da ode da se odmori od svega, dok se ne "raščivija" u Ruskoj antidoping agenciji šta se tačno dešavalo sa mladom sportistkinjom, a neke druge devojke su slavile.

Međutim, otkako je počeo rusko-ukrajinski sukob, u mesecu posle ZOI 2022, Svetska antidoping agencija (VADA) rešila je da opet umeša prste u ovu priču.

Naime, prvo je dato Ruskoj antidoping agenciji (RUSADA) da istraži ceo slučaj, a onda joj je u oktobru 2022. poručeno da podatke o tome obelodani i hitno ih preda čelnicima VADA. Rusija se, međutim, dugo nije javno oglašavala o rezultatima istrage, jer su i pravila takva da takmičari do 16 godina moraju biti, što se javnosti tiče, ne što se takmičarskog statusa, zaštićeni u doping istragama.

A dva meseca nakon što je u novembru 2022. prvi čovek VADA, Vitold Bunka, saopštio da "uprkos nastojanjima da se RUSADA natera da što pre reši slučaj sa Kamilom Valijevom, napretka nije bilo, pa smo ovaj slučaj dali Sudu za sportsku arbitražu", Rusi su saopštili da Valijeva "nije kriva", ali su je ipak donekle sankcionisali.

Valijeva ostala bez ruskog zlata, ali "nije kriva za doping"

Trinaestog dana januara 2023, oglasila se RUSADA i to saopštenjem svog Disciplinskog komiteta koji je, kako prenosi ruska agencija RIA Novosti, "poništio rezultat umetničke klizačice Kamile Valijeve sa prvenstva Rusije na kome je pobedila 2022. godine".

Valijeva je 25. decembra 2021. osvojila prvo mesto rezultatom koji je tada bio bolji od svetskog rekorda. Kasnije se ispostavilo da je baš uzorak koji je dala na dan osvajanja tog zlata - bio pozitivan na pomenutu nedozvoljenu supstancu, što je svetska javnost saznala usred Zimskih olimpijskih igara.

- Ovog petka je RUSADA obavestila kolege iz VADA da "Valijeva nije kriva za kršenje antidoping pravila", ali joj je ipak poništen pomenuti rezultat - istakla je tog januarskog dana agencija RIA Novosti, podsećajući da je na pomenutom prvenstvu Rusije druga bila Aleksandra Trusova, treća Ana Ščerbakova, a četvrta Adelija Petrosjan, koje su, kako logika nalaže, sve postale za po jedno mesto bolje plasirane, usled brisanja rezultata Valijeve.

Zašto su Rusi kaznili Valijevu ako su smatrali da je nevina? To nikada nije objašnjeno zvanično, ali ni kazna nije bila u punoj meri, već su joj Rusi samo obrisali jedan rezultat i na tome se zaustavili.

Velika kazna - do decembra 2025.

Valijeva je tokom treninga, dok je bila na ledu, saznala da joj je izrečena četvorogodišnja suspenzija od strane CAS-a.

Ona, zvanično, "teče" od 25. decembra 2021, što znači da će za nešto više od godinu dana, 25. decembra 2025, ova mlada sportistkinja moći opet da se nadmeće, pre svega u međunarodnoj konkurenciji.

A kako se završilo finale Zimskih olimpijskih igara u umetničkom klizanju?

Umesto skrhane Valijeve, u prvi plan su tada iskočile neke druge devojke. Pre svih nova olimpijska šampionka - pomenuta 17-godišnja Ruskinja Ana Ščerbakova, koja nije imala najbolji rezultat u slobodnom programu, ali jeste ukupno...

Ana Ščerbakova u olimpijskom finalu u umetničkom klizanju ( FOTO: Tanjug/AP

... zatim "srebrna" sunarodnica Aleksandra Trusova (od 2022. nova šampionka Rusije, usled brisanja rezultata Kamile Valijeve), koja je posle četvrtog mesta u kratkom programu (74,60) bila najbolja u slobodnom (177,13), te je takmičenje u Pekingu završila kao druga i to uz istorijski program (postala prva klizačica koja je u jednom nastupu izvela čak pet četvorostrukih skokova).

Aleksandra Trusova, srebrna na Olimpijskim igrama u Pekingu / FOTO: Tanjug/AP

Bronza je pripala Japanki Kaori Sakamoto, koja je u oba nastupa bila treća (79,84 + 153,29, za ukupnih 233,13, što je za nešto više od devet bodova više od učinka 15-godišnje Kamile Valijeve).

Kaori Sakamoto, treća na Zimskim olimpijskim igrama u umetničkom klizanju / FOTO: Tanjug/AP

Privremena olakšavajuća okolnost - godina rođenja

Podsetimo, medicinski nalaz u kome se tvrdi da je u uzorku Valijeve još davno pre početka Igara pronađena supstanca trimetazidin (koja je sastavni deo leka za srčane tegobe), proglašen je na pomenutom hitnom zasedanju Suda u Pekingu nedovoljnim, a "svakako zakasnelim" da bi se spektakularna klizačica suspendovala iz daljeg takmičenja na Igrama.

Valijeva je test obavila pre pekinških Igara, ali kao da se planski čekalo da nadmetanja počnu - da se rezultat objavi. I to šest sedmica nakon što je naučnicima bio poznat.

A kada je taj test, urađen u laboratoriji u Stokholmu, obelodanjen, Rusi su već osvojili timsko zlato, a čudesna Valijeva se spremala da pokori planetu i u individualnom nastupu.

Ruska antidoping agencija (RUSADA) je, po automatizmu, izrekla suspenziju mladoj takmičarki, što mora da se uradi kada se pojavi pozitivan doping nalaz, ali je njena i žalba nadležnih za tamošnje umetničko klizanje urodila plodom, pa je od "svojih" - dobila zeleno svetlo.

Međutim, Svetska antidoping agencija, Međunarodni olimpijski komitet i Međunarodna klizačka unija zatražili su suspenziju od Suda za sportsku arbitražu, ali...

Tamo su, bar u pomenutom trenutku, naleteli na "Izvinite, ali - ne može".

U hitnom zasedanju tročlanog sudskog veća, i to u jednom pekinškom hotelu, doneta je pomenuta odluka da se Valijevoj dozvoli da se takmiči i u nastavku Igara.

Istaknuto je najpre da ona spada u 'zaštićene osobe' po Svetskom antidoping pravilniku. Po njemu, takmičari koji nemaju 16 godina starosti 'ne mogu zvanično da budu proglašeni za krive za neki antidoping prekršaj'.

FOTO: EPA/EFE

Tome se dodalo da bi "eventualno suspendovanje devojke, koja pritom nije ni bila pozitivna na nedozvoljene supstance u Pekingu, moglo da dovede do nesagledivih posledica, u datim okolnostima".

Sud je istakao i da je "problematični" test urađen još 25. decembra, a rezultat nije obelodanjen do 8. februara, što je ocenjeno kao "ozbiljan problem" po pitanju "pravovremenosti", a time i smanjena mogućnost Valijeve da pripremi valjanu odbranu.

Na kraju, ipak... u novom, "velikom procesu", u kome je sakriven ključni dokaz - rusko čudo od deteta je suspendovano na četiri godine.

Kako je Kamila Valijeva oduševila planetu?

Kamila Valijeva je prva klizačica u istoriji koja je na velikom takmičenju izvela četvorostruki skok.

Zapravo, uradila je to dvaput na svom nastupu u pomenutom timskom nadmetanju.

Mlada Ruskinja je u Pekingu, uz zvuke Ravelovog "Bolera", izvela četvorostruki salhov, pa kombinaciju četvorostrukog i trostrukog tulupa, da bi na kraju pokušala još jedan četvorostruki tulup koji ipak nije uspela da izvede, ali je trijumf začinila trostrukim akslom.

