SRBIJA IZGUBILA U LIGI NACIJA: Odbojkašice doživele sedmi poraz u takmičenju

PODMLAĐENA ženska odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je u Ligi nacija od Francuske s 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 25:21).

Izabranice Đovanija Gvidetija doživele su sedmi poraz nakon 10 odigranih utakmica. Naše reprezentativke imaju tri pobede pošto su savladale Tajland, Kanadu i Bugarsku.

Ishod je možda mogao da bude i drugačiji da su aktuelne svetske šampionke bile bolje u trećem setu koje su Francuskinje rešile u svoju korist posle velike borbe.

Rivalke Srbije su vodile sa 21:18, naša selekcija je stigla do 23:23, ali protivnice su potom dobile dva poena i došle do vođstva od 2:1.

"Orlice" su u četvrtom delu meča imale prednost od 20:19, a onda su Francuskinje napravile seriju 6:1, što je značilo da je utakmica u Fukuoki završena.

U reprezentaciji Srbije najefikasnije su bile dve, Vanja Bukilić je upisala 26 poena, dok je njena imenjakinja Ivanović brojala do 17. Kod Francuskinja Kaze je imala 18 poena, Endiaje je stigla do 14, a Rotar do 13 poena.

Srbija naredni meč igra protiv Japana u subotu od 12.20 sati.

