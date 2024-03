MALJKOVIĆ NA ŠAMPIONSKI NAČIN: U Francuskom insitutu u Beogradu još traje izložba posvećena slavnom košarkaškom treneru

FRANCUSKI institut u Beogradu i Ambasada Republike Francuske su domaćini izložbe "Veoma francuski život", koja je posvećena predsedniku Olimpijskog komiteta Srbije Božidaru Maljkoviću, koja traje do 2. aprila.

Maljković je jedan od najtrofejnijih evropskih trenera svih vremena. Sa Jugoplastikom (1989. i 1990), Limožom (1993) i Panatinaikosom (1996) postao šampion Evrope. Osim pomenutih titula evropskog prvaka, osvajao je i brojne druge klupske trofeje.

Deleći svoju životnu priči, ali i brojne anegdote iz prebogate sportske karijere u Francuskoj i drugim zemljama, Maljković je pre nekoliko dana lično vodio predstavnike medija kroz ovu jedinstvenu izložbu u Francuskom institutu.

- U Francusku nisam pomišljao da idem. Nisam voleo ni tu zemlju, ni te ljude. Vodio sam Jugoplastiku kada smo igrali protiv Limoža i napravili su nekoliko gafova koje nisam mogao da oprostim. Poslali su čoveka da snima naše utakmice, ušunjao se u salu sa kamerom, i ja ga izbacim, šta ću. Na dan utakmice, u Jugoslaviji tada nije bilo flaširane vode osim "knjaz miloša", druge nije bilo, a oni su mislili da nešto krijemo. Onda uzmu zaključaju svlačionicu na "Gripama" i ponesu ključ sa sobom u hotel, šta, misle da smo lopovi, da hoćemo da krademo? I svi su znali da ću ići negde posle Splita, ali da neću u Francusku - ispričao je samo jednu od anegdota Maljković, koji je prznao da je njegova trenerska i životna filozofija donekle prilagođena običajima u Francuskoj, ipak, na kraju pobedila, a opipljiv dokaz za to je trofej prvaka Evrope sa Limožom 1993. godine.

Citirao je Maljković, zatim, i slavnog francuskog državnika.

- Jedan od najvećih državnika za mene, Šarl de Gol, rekao je "Kako da upravljam zemljom koja ima 427 različitih vrsta sira"... Desila mi se i situacija, igrač dođe i pita me da ide na porođaj žene, da nosi kameru, svašta. Ja kažem ne može, šta ćeš tamo, ali ispod oka vidim mog pomoćnika da mu nije baš svejedno zbog toga. Pitam Didijea o čemu se radi, je l' to kod njih normalno, kaže mi da je to tamo običaj i uvek idu. Ništa, zovi ga i reci mu da može da ide. Odmah sam video kako je obojici laknulo - priznao je Maljković.

Na iložbi su istaknuti važni trofeji, medalje i vrlo zanimljivi artefakti iz Maljkovićeve karijere. Od cipela koje je kupio na Beverli hilsu, posebnih patika sa imenom Jugoplastike, preko dresova i trenerske opreme. Bez sumnje, ovo je izložba koja se pamti!

Božini trofeji o Tri puta šampion Jugoslavije (1988, 1989. i 1990) o Tri puta šampion Jugoslavije (1988, 1989. i 1990) o Osvajač Kupa Jugoslavije (1990), osvajač Superkupa Jugoslavije (1990) o Osvajač španskog Kupa kralja (1991) i prvenstva (2005) o Dva puta šampion Francuske (1993, 1994) o Dva puta osvajač francuskog kupa (1994, 1995) o Pobednik grčkog kupa (1996) o Četvorostruki osvajač Evrolige (1989, 1990, 1993. i 1996) o Pobednik interkontinentalnog kupa (1997) o Osvajač Kupa Radivoja Koraća (2001)

Lična priznanja o Tri puta trener godine u Jugoslaviji (1988, 1989, 1990) o Dva puta trener godine u Francuskoj (1993, 1994) o Dva puta najbolji trener Evrope (1989, 1990) o Dva puta trener godine u Evropi izabran od strane FIBA basket magazina (1993, 1996) o FIBA ga je proglasila za jednog od deset trenera koji su obeležili vek košarke u Evropi (2007) o Član Kuće slavnih španske košarke (2023)

Trenirao 13 klubova PREDSEDNIK OKS Božidar Maljković je sa uspehom trenirao 13 klubova: Ušće, Radnički, Crvenu zvezdu, Jugoplastiku, Barselonu, Limož, Panatinaikos, Rasing, Unikahu, Real, Taukeramiku, Lokomotivu Kubanj i Cedevitu, kao i reprezentaciju (Sloveniju).

