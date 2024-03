BOR NAJUSPEŠNIJI: Održano prvenstvo Srbije u kik-boksu

Novosadska dvorana SPENS bila je domaćin prvenstva Srbije u kik-boksu u disciplini K1, a najuspešniji u kategorji, seniora, seniorki, starijih i mlađih juniora i juniorki bio je Kik-boks klub Bor.

Foto: Kik boks savez

Učešće na državnom šampionatu uzelo je preko 200 takmičara, a za pomoć u besprekornoj organizaciji takmičenja specijalnu zahvalnicu od strane predsednik Kik-boks saveza Srbije Duška Basraka dobio je Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport, kao i Ognjen Cvetićanin.

Takođe, posebno priznanje za dugogodišnji uspešan rad uručena je i doskorašnjem selektoru reprezentacije Srbije Srđanu Raduloviću, kao i Mići Jotiću jednom pionira ovog sporta u našoj zemlji.

Zlatnim medaljama u konkurenciji seniora okitili su se: Boban Nikolić (do 57kg), Damir Sejdija (do 60kg), Bogdan Drašković (do 63,5kg), Uroš Nešković (do 67kg) i Lazar Stupar (do 71kg), dok su titule šampiona Srbje u ženskoj konkurenciji osvojile Zorana Nikolić (do 48kg) i Valentina Keri (do 65kg).

Viđen je veliki broj veoma kvalitetnih i uzbudljiv borbi, a novi selektor našeg državnog tima Siniša Vladimirović bio je veoma zadovoljan:

“Moram da priznam da ću biti na teškim mukama da selektiram tim za predstojeća velika takmičenja, posebno u konkurenciji juniora”, sumirao je utiske iz Novog Sada Vladimirović i potom dodao:

“Prikazana je izvanredna borbenost i velika spremnost svih takmičara. Borbe su zaista bila veoma dobre i kvalitetne. Viđena je zdrava, ali oštra konkrencija koja će sigurno doprineti podizanju kvaliteta. Očigledno je da se poslednjih tri, četiri meseca veoma dobro radilo po klubovima i to sve može da nas raduje. Nema sumnje da će i u budućnosti biti medalja sa velikih takmičenja. Imamo izuzetno talentovane borce, koji su veoma motivisani tako da sa optimizmom očekujemo izazove koji su pred nama”, zaključio je Vladimirović.



