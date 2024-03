HAMILTON DOLIVA ULJE NA VATRU: Britanac smatra da otac minira Ferštapena

SEDMOSTRUKI svetski šampion Formule 1, Luis Hamilton, mišljenja je da komentari Josa Ferštapena o seks skandalu šefa Red Bula Kristijana Hornera ne pomažu njegovom sinu Maksu Ferštapenu.

FOTO: Tanjug/AP

Posle Velike nagrade Bahreina, Jos je razgovarao sa medijima i rekao da će „bikovi eksplodirati“ ako Horner ostane na čelu tima. Prema Hamiltonovim rečima, ovi komentari Maksovog oca, koji je deo menadžmenta trostrukog šampiona, ne pomažu Maksu.

Sam Hamilton ima dosta iskustva u ovakvim situacijama, pošto ga je na početku karijere vodio njegov otac Entoni. Međutim, u jednom trenutku došlo je do ozbiljnog skandala između njih dvojice, koji je vremenom „ispeglan“, ali Entoni više nije bio Luisov menadžer.

- Ne znam više detalja i ne znam na čemu zasniva svoje komentare. Ali na kraju svega, on nije deo tima. On je roditelj, tako da je to samo njegovo mišljenje, koje definitivno ne pomaže Maksu - rekao je Hamilton i dodao:

- Veoma je tanka linija. Imate ljude koji su u sjajnim odnosima sa roditeljima, koji su bili sjajni roditelji, ali ima i suprotnih primera. Ne znam kakva je Maksova situacija, čujemo razne stvari. Ali Maks je veliki šampion, i može samostalno da donosi odluke. U našem svetu je vrlo lako biti obmanut ljudima koji nam šapuću u uši i ne upućuju nas na pravi put. Ne kažem da je to slučaj sa njim, jer mu ide sjajno. Ali znam i za druge sportiste sa kojima sam pričao iz drugih sportova, takođe imam iskustvo koje nije dobilo prave smernice od ljudi oko vas i doneli ste pogrešne odluke. To definitivno nije slučaj sa njim, on nastupa veoma dobro. Cela priča je teška, jer želite da vam roditelji budu roditelji, ali kada je posao u pitanju, stvari postanu veoma teške - izjavio je Hamilton novinarima u Džedi.

