PONOSNI SMO: Maljković najavio nove uspehe na proslavi rođendana OKS-a

Olimpijski komitet Srbije (OKS) obeležio je danas 114. rođendan u beogradskom hotelu „Moskva“, gde je 23. februara 1910. osnovan Srpski olimpijski klub.

Na današnji dan, na četvrtom spratu beogradskog hotela „Moskva“, u redakciji lista „Novo vreme“, 18 oficira na čelu sa Svetomirom Đukićem, osnovali su Srpski olimpijski klub i postavili temelje Olimpijskog pokreta u Kraljevini Srbiji.

Poštujući višegodišnju tradiciju, predsednik OKS Božidar Maljković i ministar sporta Zoran Gajić postavili su lovorov venac na spomen-ploču ispred hotela "Moskva“ i intonirana je himna Republike Srbije.

Maljković i članovi Tima Srbija za Olimpijske igre Pariz 2024 – košarkašica i osvajačica bronzane olimpijske medalje iz Rio de Žaneira 2016. godine Saša Čađo i najbolji srpski plivač Andrej Barna zajedno su isekli tradicionalnu Olimpijsku tortu.

- Velika mi je čast što danas imam priliku da vas pozdravim sa ovog mesta, gde je pre 114 godina veliki vizionar general Svetomir Đukić, zajedno sa grupom mladih oficira školovanih u Francuskoj, osnovao Srpski olimpijski klub i postavio temelje olimpijskog pokreta u Srbiji. Retko koja zemlja na svetu može da se pohvali tako dugom olimpijskom tradicijom. Kroz svoju 114 godina dugu istoriju, Olimpijski komitet Srbije je izgradio svoj ugled i reputaciju u međunarodnoj olimpijskoj porodici, a naši olimpijci su vrhunskim sportskim rezultatima ostavili dubok trag u olimpijskoj istoriji. Bogato olimpijsko nasleđe čini nas veoma ponosnim, ali nas i obavezuje da ga dodatno obogatimo za neke buduće generacije olimpijske porodice u Srbiji - rekao je predsednik OKS Božidar Maljković.

Glavni fokus Olimpijskog komiteta Srbije u ovoj godini su Olimpijske igre u Parizu, odnosno obezbeđivanje optimalnih uslova za pripreme i nastup naših sportista na najvećoj sportskoj smotri, dodao je prvi čovek OKS.

- Naravno, u tome imamo snažnu i bezrezervnu podršku svih naših institucionalnih i komercijalnih partnera. Mnogi naši sportisti su nas obradovali osvojenim kvotama i normama, poput Saše i Andreja koji su danas sa nama, dok će drugi tek potvrditi svoje učešće na Olimpijskim igrama u prestonici Francuske. Koristim priliku da sportistima sa ovog mesta poželim, pre svega dobro zdravlje, neka vredno treniraju, a mi smo tu da ih podržimo da daju svoj maksimum i da upravo na Olimpijskim igrama ostvare svoje najbolje rezultate, koji će sve nas učiniti ponosnim i dati nam puno povoda za slavlje - poručio je Maljković.

Ministar sporta Gajić istakao je da je sport izuzetno važan medij, koji razvija patriotizam, pripadnost svakoj naciji, pa i našoj, srpskoj.

- Shodno tome, uloga svih vas koji ste ovde, koji ste uključeni u sistem sporta, zaista je nemerljiva. Država u velikoj meri pomaže sport, odnosno vama koji se bavite sportom. Kao zemlja smo u vrhu po premiji za zlatnu olimpijsku medalju, koju se nadamo da ćemo što više isplatiti. To je jedan od formalnih pokazatelja koliko je državi i našem narodu stalo do sporta, ali ne samo do sporta kao takvog, nego do sporta kao izuzetno važnog tehničkog alata u smislu zaokruživanja državnosti, razvijanja patriotizma i zdravog načina života - počeo je ministar Gajić

Nadamo se da ćemo biti uspešni na predstojećim Olimpijskim igrama i da ćemo dosanjati taj dvocifreni broj medalja, dodao je ministar sporta.

- Koristim ovu priliku da poželim svim našim sportistima da što više njih osvoji medalje i da što više “oštete” državnu kasu, da dobiju premije za olimpijske medalje, ali prvenstveno da svi naši sportisti imaju zdravlja kako bi mogli uspešno da sprovedu trenažni i takmičarski proces - poručio je Gajić.

Proslavi rođendana prisustvovala je i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović, član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsednik Svetske rvačke federacije Nenad Lalović, mnogobrojne zvanice iz sveta sporta, olimpijci, prijatelji i partneri Olimpijskog komiteta Srbije, kao i predstavnici Ambasade Francuske u Srbiji.

