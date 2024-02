KREM ATLETIKE NA BANJICI: Otvoren Atletski miting u Beogradu

Međunarodni atletski miting svečano je danas otvoren u Atletskoj dvorani na Banjici.

atletika

Deveti po redu Atletski miting u Beogradu nalazi se na listi svetske serije mitinga i ima srebrni status.

Predsednik Srpskog atletskog saveza Veselin Jevrosimović izjavio je posle ceremonije otvaranja da je Beogradski miting postao tradicija.

- Ovo je deveti put da organizujemo ovaj miting i on je najveći do sada. Imamo 167 atletičara iz preko 45 zemalja. Beogradski miting ima srebrni status, jedino iznad njega su mitinzi zlatnog statusa i za taj status ćemo se boriti u narednim godinama. Mogu slobodno da kažem da je Srbija postala zemlja atletike - istakao je Jevrosimović.

Direktor beogradskog Atletskog mitinga Mihail Dudaš dodao je da je cilj organizatora bio da unaprede uslove za takmičare.

- To se vidi po brojkama. Do sad imamo najveći broj učesnika. Velike stvari se dešavaju, deseti po redu će biti jubilarni i sigurno ćemo raditi na boljim efektima i na privlačenju još boljih takmičara. Pripreme su u toku što se tiče Svetskog prvenstva u krosu i očekujemo da će ono proći u najboljem redu. Do sad smo pokazali da možemo da budemo odlični domaćini - zaključio je Dudaš.

