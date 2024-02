BRIGA NAJMLAĐI BICIKLISTI: Sporazum o saradnji OKS i Agencije za bezbednost saobraćaja

U OLIMPIJSKOM komitetu Srbije je potpisan Memorandum o saradnji između OKS i Agencije za bezbednost saobraćaja kojim je uspostavljen formalni odnos ove dve institucije.

Foto OKS

Memorandum o saradnji potpisali su predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković i v.d. direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.

Memorandum je potpisan u cilju promocije značaja bezbednosti u saobraćaju među decom, kao i promocije olimpijskih vrednosti kroz različite projekte. Takođe, Olimpijski komitet Srbije i Agencija za bezbednost saobraćaja će sarađivati u aktivnostima koje se tiču edukacije dece o važnosti bavljenja fizičkom aktivnošću i unapređenja bezbednosti saobraćaja, sa posebnim akcentom na decu bicikliste, kao i na mnoge druge načine.

Ovom prilikom, predsednik OKS Božidar Maljković istakao je.

- Zahvalio bih se gospodinu Stamatoviću, obzirom da je Agencija za bezbednost saobraćaja promptno prihvatila poziv za zajedničke aktivnosti. Danas smo u prilici da zvanično započnemo saradnju na zajedničkim aktivnostima, u čiji centar ćemo staviti jedan olimpijski sport, a to je biciklizam. Mi smo u prethodnim mesecima intenzivirali naše aktivnosti koje su usmerene ka deci osnovno-školskog uzrasta koje su svoj vrhunac prošle godine doživele kada je organizovano finale projekta "Promocija olimpijskih vrednosti: poštovanje, prijateljstvo i izuzetnost." Ove godine nastavili smo u istom smeru, organizujući likovni konkurs za decu uzrasta 5. do 8. razreda na temu Olimpijskih igara, a sada ovom saradnjom želimo da napravimo još jedan korak više i da deci u Srbiji, zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, približimo ovaj olimpijski sport kako bi mogli da ga upražnjavaju na jedan bezbedan i odgovoran način. U narednim mesecima namera nam je da u sinergiji sa stručnjacima iz Agencije za bezbednost saobraćaja, ali i uz učešće bivših i sadašnjih olimpijaca, sprovedemo praktični sportsko-edukativni poligon u nekoliko gradova i mesta u Srbiji. Bezbednost u saobraćaju, a posebno onih najmlađih, predstavlja pitanje od velike važnosti. Svedoci smo sve veceg broja dece koja se bave biciklizmom kao sredstvom rekreacije, vežbanja i prevoza. Iako nam ovo donosi ogromnu radost, imajući u vidu važnost bavljenja sportom, to nam takođe nameće odgovornost da osiguramo njihovu bezbednost. Kroz saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja nastojaćemo da deci usadimo kulturu odgovorne i bezbedne vožnje biciklom, osposobljavajuci ih znanjem i veštinama neophodnim za bezbedno kretanje putevima. Sa druge strane, ovo će biti još jedan dodatan način putem kojeg ćemo pokušati da animiramo decu i njihove roditelje da prate Olimpijske igre u Parizu i da navijaju za naše sportiste.

Povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović izjavio je:

- Želim da se zahvalim gospodinu Božidaru Maljkoviću, kao i njegovom timu koji su inicirali ovu saradnju i prepoznali potencijal ove saradnje u promociji i biciklizma, ali i bezbednosti u saobraćaju. Doneta je Nacionalna strategija bezbednosti u saobraćaju, u kojoj je jedan od glavnih ciljeva da nijedno dete ne izgubi život u saobraćajnim nezgodama od 2030. godine. Mi bismo želeli da se to ne desi ni danas, ali svakako se to ne može postići dok ne uključimo sve pojedince i ne steknemo svi pozitivne navike u saobraćaju. Kontinuirano radimo na edukaciji dece, to nam je prioritet u radu i u toj oblasti smo uspešno sproveli veliki broj aktivnosti do sada, a jedna od njih je "Pažljivko". Od saradnje koju započinjemo danas očekujemo veliki pomak što se tiče promocije bezbednosti učesnika u saobraćaju. Smatramo da su sportisti pravi primer i uzor našoj deci. Smatram da je olimpijska godina odličan trenutak za početak ovakve vrste saradnje. Zamolićemo naše sportiste da budu prenosioci poruka, jer će to imati veći efekat i deca će to prihvatiti značajno bolje. Promovisaćemo biciklizam i kao sport, ali i bezbedno učestvovanje biciklista u saobraćaju, uz skretanje pažnje na urbanu mobilnost i održivi razvoj. Zahvaljujem se i gospodinu Steviću, našem proslavljenom olimpijcu, koji će biti uključen u ove aktivnosti. Radićemo prvenstveno sa decom petog razreda, budući da, prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, deca od 12. godine mogu samostalno da učestvuju u saobraćaju. Želim nam mnogo uspeha u našim zajedničkim aktivnostima,manji broj saobraćajnih nezgoda i da se zajedno radujemo što većem broju medalja u Parizu.

Svečanom potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i četvorostruki učesnik Olimpijskih igara, biciklista Ivan Stević.

- Velika mi je čast da ponovo budem u mojoj drugoj kući, ali ovoga puta u drugoj ulozi. Drago mi je što se biciklizam vraća u olimpijske vode i što ćemo na predstojećim Olimpijskim igrama imati dva predstavnika, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, što do sada nije bio slučaj. Čast mi je da budem deo ovog projekta i da ono što sam ja kroz svoju sportsku karijeru iskusio i naučio mogu da prenesem na mlađe. Cilj nam je da edukujemo decu i da napravimo bezbednu situaciju u saobraćaju. To je jedini način da, i teorijski i praktično, pokažemo najmlađima kako treba da se ponašaju u saobraćaju - rekao je Stević.

