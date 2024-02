HAMILTON IDE NA SVE ILI NIŠTA: Spajanje najuspešnijeg vozača F1 i najpopularnijeg tima kombinacija o kojoj su svi maštali

KOCKA je bačena. Rizičan potez Luisa Hamiltona da napusti tim Mercedesa u kojem je proveo najveći deo karijere u Formuli 1 (2013-2024) i pređe u redove čuvenog Ferarija od 2025. godine,- put je kojim se ređe ide, pogotovo ako se zna da će Britanac imati 40 godina kada bude sedeo za upravljačem slavnog "crnog konjića".

EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

Blokbaster transfer i spoj statistički najuspešnijeg vozača u istoriji najbržeg cirkusa na svetu (sedam titula, 103 pobede, 104 pol-pozicije) i najpopularnijeg tima, uspeo je da zaseni čak i poslednji dan fudbalskog zimskog prelaznog roka. U novom timu, Luis bi mogao pokupi sve lovorike, osmu titulu i obaranje rekorda Mihaela Šumahera. Sa druge strane, ima dobro poznata negativna iskustva pređašnja dva velika šampiona, četvorostrukog prvaka Sebastijana Fetela i dvostrukog Ferananda Alonsa, koji nisu uspeli da se izbore sa težinom legendarnog Ferarijevog kombinezona. Nemac i Španac imali su šest (2014-2020) odnosno pet sezona (2010-2014) da se bar primaknu Šumaherovim dostignućima, ali nisu uspeli u tome.

Iako se zvanično ne zna do kada su Ferari i Hamilton sklopili saradnju, prema većini relevantih izvora tvrdi se da će Britanac imati tri godine do kraja 2027, da pokuša da osvoji pehar. Sa dominacijom Red Bula i Maksa Ferštapena, italijanski tim tone u krizu upravo onoj kakvoj je bio pre dolaska Mihaela 1995. u ekipu (na krunu u konkurenciji vozača čekali su 21 sezonu od 1979. do 2000). Poslednji pehar doneo je Finac Kimi Raikonen i to još 2007. kada je trijumfovao za jedan bod. Boljeg čoveka da prekinu post, očigledno nema. Luis je pisao istoriju sa Mercedesom u dosadašnjih 11 sezona, sa 82 pobede i šest trofeja.

Jedino što bi budući timski kolega Šarl Lekler mogao da mu pokvari dobrodošlicu ako u predstojećoj sezoni (počinje 2. Marta VN Bahreina), uspe da "otme" pehar zahuhtalom Ferštapenu i Red Bulu, ali trenutno to ne deluje realno.

Porast od sedam milijardi GIGANTSKI prelazak Hamiltona iz Mercedesa u Ferari, odrazio se i na berzi. U danu, vrednost akcije italijanske ekipe skočila je za 12 odsto, dok je vrednost celog brenda porasla za neverovatnih sedam milijardi evra!

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.